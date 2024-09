Fernando Alonso diz que desempenhou um papel importante na tentativa de convencer a lenda do design da Fórmula 1, Adrian Newey, a se juntar à Aston Martin, embora admita que pode ficar sem tempo para se beneficiar de seu trabalho.

É importante lembrar que a equipe de Silverstone anunciou oficialmente a chegada de Newey ao time na última terça-feira (10) por meio de uma coletiva de imprensa na nova fábrica. O 'mago' da F1 começará seus trabalhos em março de 2025, focado no design do carro de 2026.

Várias equipes, incluindo a Ferrari, estavam buscando ativamente a assinatura de Newey depois que o piloto de 65 anos sinalizou sua intenção de deixar a Red Bull no final de abril. No entanto, foi a proposta inegável de Lawrance Stroll que fez os olhos do engenheiro britânico brilharem.

Alonso também admitiu ter tentado persuadir o designer, tendo nutrido um desejo de longo prazo de trabalhar com ele. Mas com a carreira de piloto do espanhol indefinida após a temporada de 2026, ele sabe que talvez não tenha muito tempo para aproveitar os frutos do trabalho de Newey.

Quando anunciou a prorrogação de seu contrato com a Aston Martin em abril, Alonso disse que estava comprometido a pilotar para a equipe em 2025 e 2026, mas que passaria a desempenhar um papel de embaixador quando seus dias de piloto na F1 terminassem.

"Foi uma semana positiva para a equipe com o anúncio e ele é uma grande adição à equipe", disse Alonso. "Para mim, o que eu acho é que a equipe Aston Martin é a equipe do futuro, de certa forma".

"Temos coisas muito boas a caminho nos próximos meses na equipe. Passo a passo, temos tudo para conseguir a primeira vitória na corrida e, com sorte, lutar por campeonatos no futuro. Estou ciente de que isso leva tempo e, de certa forma, não tenho esse tempo. Mas estou relaxado e estou curtindo a jornada".

Fernando Alonso, Equipe de F1 da Aston Martin Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso disse que conversou com Newey durante o fim de semana do GP Histórico de Mônaco, onde a lenda do design correu com um Lotus 49B de 1968.

"Mandei uma mensagem de texto para ele, com certeza, como todo mundo fez provavelmente, que queria trabalhar com ele", explicou seu papel em convencer Newey a se juntar à equipe. Eu também o vi no GP Histórico de Mônaco e passamos meia hora conversando".

"Todos nós tentamos persuadi-lo e acho que, em última análise, Lawrence e sua visão, a nova fábrica e o que a Aston Martin quer para o futuro, juntamente com a Honda também, foram provavelmente fatores-chave para ouvir o que Adrian disse".

Quando perguntando sobre seu próprio futuro como piloto, o campeão mundial de F1 de 2005 e 2006 disse: "Eu estarei pilotando em 2026. Depois de 2026, estarei pilotando... Ou na F1 ou em outras séries.

"Se eu não estiver pilotando na F1, estarei na equipe Aston Martin, de alguma forma. Portanto, vou aproveitar esse futuro brilhante, espero".

Pilotos e gerência da equipe de F1 da Aston Martin na apresentação de Newey Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

FERRARI X RED BULL em BAKU? LECLERC é o mais RÁPIDO do dia; NORRIS ESCONDENDO O JOGO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!