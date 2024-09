F1: Horner critica Aston Martin por anúncio 'prematuro' de Newey

Christian Horner, chefe da Red Bull, acredita que revelação de Adrian Newey pela Aston Martin foi "prematura", pois ele ainda está sob contrato com a equipe austríaca da Fórmula 1.

Desde que foi anunciado que Newey deixaria a Red Bull, especulou-se muito sobre seu próximo destino, mas ele acabou assinando um acordo para ser o novo sócio de gerenciamento técnico da Aston por cerca de 30 milhões de libras por ano, além de se tornar acionista.

Uma coletiva de imprensa foi realizada na nova base da Aston em Silverstone na terça-feira, quando Newey chegou com muito alarde. No entanto, ele só assumirá oficialmente seu novo cargo em 1º de março e Horner achou que a pressa do anúncio foi um pouco inadequada.

"Obviamente, foi um grande anúncio feito pela Aston e Adrian sempre teve a tendência de fazer suas próprias coisas, portanto, obviamente, foi um grande momento para a equipe", disse o chefe da Red Bull.

"Eles escolheram comemorar talvez um pouco prematuramente, antes de ele terminar seu contrato com a Red Bull, mas obviamente foi um grande momento para a equipe".

Horner admitiu que não foi pego de surpresa ao ver confirmada a ida de Newey para a Aston e acredita que a experiência do projetista de 65 anos será agora um trunfo fundamental para uma equipe que pretende subir no grid.

Adrian Newey e Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin F1 Team, no palco Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Não foi uma grande surpresa; acho que estava ficando cada vez mais claro que esse era o caminho que ele iria seguir, em vez de se aposentar ou ir para qualquer outra equipe, então, obviamente, será um novo desafio para ele e será triste ver quando ele sair no próximo ano, mas desejamos a ele tudo de melhor para o futuro", disse ele.

"Adrian é, obviamente, um cara muito criativo e não é um projetista comum. Acho que ele é a única pessoa na Fórmula 1 que ainda trabalha em uma prancheta de desenho, portanto, inevitavelmente, haverá um processo de conhecimento mútuo, de como cada um trabalha e assim por diante".

"Ele é único em muitos aspectos, e acho que a Aston obviamente tentará se valer de sua enorme experiência".

"Eu me lembro com muito carinho do tempo, dos quase 20 anos que passamos juntos, dos altos e baixos durante esse período, mas olho para o futuro e acho que estamos bem posicionados para isso", conclui.

