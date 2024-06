Aston Martin anunciou que Lance Stroll continuará correndo com a equipe de anunciou quecontinuará correndo com a equipe de Fórmula 1 " para 2025 e além", no que está sendo anunciado como uma extensão de contrato plurianual ara o piloto canadense, cujo pai é dono da equipe.

Stroll corre na Aston desde 2019, depois que o consórcio de seu pai, Lawrence, comprou os ativos da então equipe Force India no ano anterior.

Ele completou 112 corridas até agora para a equipe, obtendo como melhor resultado dois terceiros lugares, nos GPs da Itália e do Sakhir em 2020.

A Aston fez o anúncio de uma extensão de contrato para Stroll, que anteriormente correu na F1 pela Williams depois de se graduar como campeão europeu de Fórmula 3 em 2017, mas, na verdade, ele compete com um contrato contínuo, dada a propriedade da equipe por sua família.

A data de término de seu contrato anterior era desconhecida, pois nunca havia sido divulgado formalmente por quanto tempo Stroll estava vinculado com a Aston. Agora o novo contrato é chamado de "plurianual".

Mas, devido aos seus consistentes resultados ruins em comparação com o companheiro Fernando Alonso, e com muitos pilotos buscando novas casas para 2025 em meio ao turbulento mercado de pilotos, surgiram dúvidas sobre o futuro de Stroll e, ao fazer esse anúncio, a Aston encerra essa especulação.

"Estou muito feliz por ter me comprometido a ficar com a equipe para 2025 e além", disse Stroll. "É incrível ver o quão longe chegamos nos últimos cinco anos; crescemos muito como equipe e ainda há muito mais para esperar".

O chefe da Aston, Mike Krack, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos em confirmar o futuro de Lance na Aston Martin. Ele desempenhou um papel fundamental na construção desta equipe. Seu feedback técnico, juntamente com seu trabalho comprometido no simulador, ajudou a contribuir para o desenvolvimento contínuo do carro a cada temporada".

"A consistência e a estabilidade da permanência de Lance e Fernando [Alonso] em nossa equipe é uma ótima plataforma para continuarmos a realizar nossas ambições. Estamos ansiosos para criar mais algumas memórias incríveis e alcançar mais sucesso juntos".

Embora houvesse pouca dúvida de que a Aston manteria Stroll na equipe após a temporada de 2024, houve muita especulação sobre o futuro de Alonso na equipe até que ele anunciou a renovação de seu contrato em abril.

Stroll e Alonso entrarão agora em sua terceira temporada como companheiros de equipe da Aston em 2025, com seus totais de pontos atuais em 2024 sendo 17 e 41, respectivamente.

