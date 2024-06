No último fim de semana, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Espanha de Fórmula 1, mas sem 'sobra' para o britânico Lando Norris, da McLaren. Agora, questiona-se se a McLaren voltará a pressionar a Red Bull no GP da Áustria, disputado no próximo domingo em Spielberg.

Em relação à etapa do último fim de semana em Barcelona, o consultor de automobilismo da Red Bull na F1, Helmut Marko, disse: “Verstappen não tinha o carro mais veloz e nem largou da pole position, mas conquistou a vitória".

"Isso graças à ultrapassagem incrível sobre [George] Russell (britânico da Mercedes). Ele conseguiu chegar à liderança e provou mais uma vez sua sensibilidade com o carro e excelente leitura de corrida. Foi a base da vitória."

"Max novamente fez a diferença e venceu com um carro que não era o melhor. Ele largou com pneus usados, enquanto Norris tinha pneus novos. Então, Norris forçou Max para a grama com uma manobra agressiva na largada.”

“Acredito que, se Norris tivesse ficado à frente no começo, não teríamos vencido. A estratégia foi impecável. Nosso objetivo era permanecer na frente e evitar o tráfego, o que funcionou bem”, disse Marko.

“Spielberg será um desafio. Max sempre tem chances de vencer, mas é um fim de semana com sprint. Significa que só teremos um treino para ajustar o carro. Ultimamente, porém, precisamos dos três treinos para encontrar equilíbrio. Se o problema persistir, poderá ser difícil”, completou ao Speedweek.

Motorsport Business #13 – Como manter LEGADO de AYRTON SENNA com ANA SIMÕES, da Senna Brands

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!