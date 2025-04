O piloto da Alpine, Jack Doohan, disse que foi "pego de surpresa" por seu forte acidente no treino do GP do Japão de Fórmula 1, com o chefe da equipe Oliver Oakes rotulando-o como um "erro de julgamento".

Nos estágios iniciais da sessão de uma hora, Doohan saiu da pista ao entrar na curva 1, de alta velocidade, batendo fortemente nas barreiras. Devido à gravidade do impacto, ele foi examinado no centro médico, mas o australiano escapou ileso.

O acidente de Doohan foi causado por ele entrar na curva 1 sem fechar manualmente seu mecanismo de DRS, o que significa que ele entrou na área plana com sua asa traseira ainda aberta. Esse desequilíbrio aerodinâmico fez seu Alpine rodar assim que ele entrou na curva.

O dispositivo de ultrapassagem DRS é desativado automaticamente assim que um piloto pisa no freio, o que não foi o caso naquela curva em particular.

"Estamos todos aliviados em ver Jack sair ileso de seu incidente no treino livre 2 e felizes em ver que ele está bem após exames de precaução", disse o chefe da equipe Oakes. "Foi um erro de julgamento não fechar o DRS na curva 1. É algo para aprender e sei que Jack e a equipe estarão prontos para amanhã. Sua equipe trabalhará duro para preparar o carro após os danos."

Jack Doohan, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Doohan disse que o incidente o pegou desprevenido. "Foi pesado, algo que me pegou de surpresa, e aprenderei com isso", afirmou. "Sei que a equipe tem muito trabalho pela frente para consertar o carro amanhã, então agradeço antecipadamente a eles por seus esforços. Meu foco está amanhã, onde teremos o treino livre 3 para nos preparar para a classificação."

Doohan cedeu sua vaga no TL1 para o piloto de testes da Alpine Ryo Hirakawa, o que significa que o novato entra no sábado com apenas quatro voltas de Suzuka em seu currículo.

No outro carro, Pierre Gasly pareceu confirmar timidamente o lugar da Alpine na hierarquia no meio do pelotão, brigando com nomes como Williams e Aston Martin.

"Do ponto de vista do desempenho hoje, há algumas coisas para trabalharmos", explicou Oakes. "Pierre teve uma boa participação no treino livre 2, o que é um bom presságio para amanhã, assim como Ryo, que fez um ótimo trabalho ao percorrer o programa esta manhã. Tentamos algumas opções de configuração entre os carros e temos uma boa direção para seguir antes da classificação."

Segundo o site Auto Motor und Sport, Doohan teria recorrido a um truque. O piloto australiano descobriu no simulador que a curva 1 era 'pé embaixo' com o DRS aberto e escolheu tentar o mesmo na pista, mas não conseguiu e acabou no muro.

SEXTA-LIVRE: Piastri bate Norris e lidera TLs, DOOHAN BATE, Bortoleto é 13º! Debate do dia em Suzuka

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!