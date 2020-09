A Racing Point planejava ter sua dupla de pilotos com um pacote de atualizações para o GP da Rússia de Fórmula 1. Lance Stroll já tinha as novidades em Mugello mas, após seu acidente, ele colocou a equipe em uma corrida contra o tempo para produzir peças novas para ambos. Como resultados, o canadense seguirá como o único com o carro atualizado em Sochi.

O incidente de Stroll, que foi causado por um furo no pneu, significou que todas as peças que foram introduzidas no carro do canadense foram destruídas, tendo que começar do zero para ambos.

Com a fábrica conseguindo produzir peças suficientes para apenas um carro neste fim de semana, a equipe optou pelo canadense, que está na frente na classificação do Mundial de Pilotos.

Com duas semanas de intervalo até o GP de Eifel em Nurburgring, a equipe está confiante que poderá ter os dois carros atualizados até lá. Esse último pacote é significativo e inclui novo assoalho, nova asa, nova cobertura do motor e novos dutos de freio.

Falando ainda no GP da Toscana, o chefe da equipe, Otmar Szafnauer reconheceu que as melhoras baixaram o tempo de volta em alguns décimos.

"É difícil dizer exatamente. Mas nossa atualização tinha como objetivo baixar em dois ou três décimos o tempo, e é essa que foi a diferença entre os carros".

No momento, a Racing Point está em quarto no Mundial de Construtores a apenas 14 pontos da McLaren, o que significa que a luta está em aberto, com oito etapas para o fim da temporada.

Racing Point RP20 (Temporada 2020) Motor: Mercedes Combustível: Petronas Pneus: Pirelli Pilotos: 11 - Sergio Pérez 18 - Lance Stroll TELEMETRIA: Novo CEO da F1, frustração para Max e Vettel comparado a Schumi; Rico Penteado comenta PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?