Apesar do razoável quinto lugar no grid para o britânico Lewis Hamilton no GP da Hungria de Fórmula 1, o companheiro e compatriota do heptacampeão mundial, George Russell, larga apenas da 17ª colocação nas cercanias de Budapeste neste domingo, após uma sucessão de erros dele e também da Mercedes.

Chefe de equipe das Flechas de Prata, Toto Wolff lamentou o "desempenho totalmente abaixo do esperado" de "todos os envolvidos" depois da classificação, na qual Hamilton também ficou ameaçado no Q1, embora Lewis tenha conseguido avançar no 'quali'.

Com um grande número de pilotos tentando melhorar seus tempos depois de uma paralisação com bandeira vermelha após um acidente do mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, Russell não conseguiu melhorar em uma pista inicialmente úmida antes de fazer o pit-stop, já que os rivais aproveitaram ao máximo a evolução da pista para deixar o britânico fora da disputa subsequente, o Q2 do Hungaroring, em Mogyoród.

"Foi um desempenho totalmente abaixo do esperado, literalmente de todos os envolvidos aqui", disse Wolff à Sky Sports. "Perder um carro no Q1 simplesmente não faz parte da combinação piloto-equipe, não deveria acontecer. No final, nós simplesmente não tínhamos ritmo. Um dia muito decepcionante."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

George questionou a decisão das Flechas de Prata de não abastecer o carro até o final do Q1, sabendo que a pista ficaria mais rápida à medida que secasse, embora tenha assumido responsabilidade via em sua volta de retorno aos pits, pedindo desculpas e sugerindo que a falha havia sido dele na pilotagem.

E, apesar de revelar que Russell foi contra o plano inicial de corrida no final da sessão, Toto admitiu que mais combustível deveria ter sido colocado no carro. "No geral, 70% do erro foi da equipe, que não abasteceu para uma volta a mais", completou o chefe da Mercedes.

Your browser does not support the audio element.

