F1: Asa da Red Bull parece ousada, mas deixou a desejar em Monza

A Red Bull continua perplexa com os problemas de equilíbrio que a deixaram com dificuldades na classificação para o GP da Itália da Fórmula 1, mas uma coisa que ela sabe que errou foi o nível das asas.

Embora o conceito de asa traseira usado em Monza pareça intrigante - com sua aba superior ondulada bastante extrema - ele não é, na verdade, o tipo de conceito sob medida necessário para as exigências de Monza.

E talvez nada comprove isso mais do que as velocidade marcadas dos treinos classificatórios, em que Max Verstappen e Sergio Perez ficaram bem no final.

Eles atingiram 347,2 km/h e 346,8 km/h, respectivamente - o que é bem inferior a Fernando Alonso, que foi o mais rápido no geral e marcou 353,5 km/h. Para comparar a posição da McLaren, sua principal rival no título, Lando Norris registrou 349 km/h.

Em última análise, esses números são facilmente explicados pela Red Bull porque, ao contrário de seus rivais, ela optou por não levar uma asa feita sob medida para Monza, considerada o templo da velocidade da F1.

Todos os outros tiveram uma asa traseira feita para Monza, que foi projetada e construída especificamente com as características do circuito em mente. Isso significa eliminar o máximo de resistência possível para melhorar a velocidade em linha reta.

A Red Bull não fez isso, pois optou por uma versão reduzida do que é atualmente sua opção de menor downforce, que ainda está acima do que é necessário para Monza.

De acordo com Max Verstappen, a razão pela qual a equipe optou por não trazer uma asa específica para Monza se resume ao limite de custo, com a decisão de que a despesa de criar uma asa apenas para uma pista não valia a pena.

"Você faz certas escolhas com o limite orçamentário", disse o holandês. "Em vez de uma asa especial para Monza , gastamos o dinheiro em outra coisa. Mas quando você já tem problemas, isso torna as coisas ainda piores, é claro".

É verdade que projetar uma opção sob medida consome muitos recursos, pois a equipe não só precisa projetar um novo conjunto em CFD (Computational Fluid Dynamics, normalmente chamado de testes de túnel de vento virtual), produzir peças em escala para o túnel de vento e, em seguida, fabricar os componentes do mundo real, mas também há o fator de que ela pode nem mesmo usar a asa novamente no restante da temporada.

A chegada de Las Vegas amenizou um pouco o golpe no último aspecto, já que muitas equipes usaram suas asas com especificação Monza lá no ano passado.

Mas, mesmo assim, ainda há um preço a pagar, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista da simulação, ao construir uma asa de downforce muito baixa.

O último desses dois aspectos também é um problema para a Red Bull, pois ela tem o menor número de CFDs e túneis de vento à sua disposição devido à sua posição no campeonato.

Por isso, em vez de criar uma asa Monza, a Red Bull optou por cortar a aba superior da asa traseira de menor downforce já existente, com dois recortes em forma de meia-lua bastante extremos encontrados em ambos os lados da linha central.

Embora tenha sido a única equipe a adotar essa abordagem, com o conceito chamando a atenção por sua aparência tão diferente, não é a primeira vez que vemos a asa em questão.

Detalhe da asa traseira do RB20 da Red Bull Racing, GP da Bélgica Foto de: Giorgio Piola

Ela foi testada durante o TL2 na Bélgica no RB20 de Max Verstappen (acima), embora com um flap de Gurney preso ao bordo de fuga para ajudar a equilibrar a asa (imagem principal).

Além disso, não é realmente diferente da abordagem adotada na última temporada, embora a equipe tenha usado um recorte mais angular, como pode ser visto abaixo.

Detalhe técnico do Red Bull Racing RB19 Foto de: Giorgio Piola

Isso é semelhante ao que vimos de outras equipes no passado e até mesmo ao que alguns de seus rivais estão fazendo desta vez em Monza.

Para ajudar a equilibrar a aerodinâmica dianteira e traseira, a Red Bull também adotou uma abordagem semelhante com a asa dianteira, com a remoção de seções do bordo de fuga da aba superior, a fim de reduzir a força descendente e o arrasto gerado.

Nova asa dianteira do RB20 da Red Bull Racing para Monza Foto de: Giorgio Piola

Ela também moveu o ajustador para a posição externa mais uma vez, algo que vem sendo testado nas últimas corridas.

A empresa alternou entre peças de especificação antigas e novas para tentar obter mais desempenho do RB20.

Embora, por enquanto, o foco da Red Bull esteja nos problemas aerodinâmicos mais amplos, uma conclusão que ela deve tirar de Monza é que, no próximo ano, provavelmente precisará ter uma abordagem diferente para o GP da Itália.

Como Verstappen acrescentou: "Nunca tivemos uma asa especial para Monza ou um pacote especial para Monza nos últimos anos".

"Mas, nos últimos dois anos, nosso carro ainda era bom o suficiente para compensar isso. Mas talvez tenhamos que fazer algo diferente no próximo ano".

Reportagem adicional de Ronald Vording

