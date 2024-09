F1: McLaren confia que pode evitar nova largada ruim em Monza

A McLaren acredita ter entendido por que Lando Norris e Oscar Piastri fizeram largadas ruins em Zandvoort e espera ter resolvido as causas para o GP da Itália da Fórmula 1.

Largando em primeiro e terceiro no grid do GP da Holanda, respectivamente, Norris e Piastri tiveram largadas igualmente lentas, fazendo com que cada um perdesse uma posição.

Norris acabou tendo vantagem da aderência e da velocidade máxima para ultrapassar Max Verstappen e conquistar uma vitória dominante, enquanto Piastri ficou no meio da disputa durante a maior parte da tarde e perdeu um lugar no pódio.

Essa foi a última rodada de largadas ruins da McLaren, com Norris também perdendo a liderança no início do GP da Espanha, em junho.

Depois de uma análise minuciosa, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, disse que a equipe entendeu os fatores por trás de suas largadas fracas na Holanda e espera poder evitar que isso se repita.

"Enfrentamos problemas de diferentes tipos", disse Stella. "Em Zandvoort, o problema não teve nada a ver com os pilotos".

"Acho que foi mais na preparação dos pneus, que não estavam em condições de maximizar a aderência. E, de fato, Oscar e Lando tiveram exatamente a mesma largada".

"Em outras ocasiões, o problema estava mais relacionado à otimização de outros parâmetros, ou em outras, mais relacionado à execução. Geralmente, há mais fatores que precisam ser otimizados em sua totalidade".

"Esse é o processo, a revisão pela qual passamos ultimamente. Então, espero que agora tenhamos conseguido maximizar todos esses fatores e que possamos ter uma boa decolagem do grid".

Norris e Piastri garantiram a primeira fila em Monza depois de uma batalha extremamente acirrada nos treinos classificatórios com a Mercedes e a Ferrari, mas a McLaren não está muito confiante de tudo está garantido em direção a um 1-2 final.

"Há muitas variáveis, como sempre, em termos de capitalização de uma classificação tão boa", explicou Stella. "Mencionamos a largada, porque mesmo que tenhamos uma boa largada, ainda há um longo caminho a percorrer até a Curva 1, e o efeito de vácuo pode ser um fator".

"O segundo fator importante, que tenho certeza que será mencionado por todas as equipes, é que ninguém usou os pneus duros, exceto a RB no TL1 e nem mesmo em uma corrida longa".

"Portanto, há incerteza quanto ao comportamento dos pneus duros e, nos pneus médios, a tendência é que os pneus se desgastem em algum momento".

"Levamos um nível de incerteza para a corrida, o que tornará a corrida mais emocionante".

"Isso é bom para a Fórmula 1, é bom para os espectadores. Gostaríamos de ter uma corrida chata se dependesse de nós, mas não acho que será uma corrida chata".

Stella diz que as regras de engajamento entre Norris e Piastri são muito claras, especialmente devido à reputação da chicane da Curva 1 de Monza, semelhante a um funil, como cenário de caos nas largadas de corrida, o que foi mostrado novamente na corrida de Fórmula 2, quando Paul Aron teve que abandonar a corrida.

Em termos de aproximação da primeira curva, nossa recomendação é sempre a de "correr com as regras papaia", disse Stella.

"Você sempre toma cuidado com qualquer outro competidor, mas se o carro for papaia, você toma um cuidado ainda maior, porque precisamos ter certeza de que, especialmente com o carro tão competitivo, veremos a bandeira quadriculada".

"Tentamos ficar longe desse tipo de mentalidade de que meu principal concorrente é meu companheiro de equipe, porque isso não é produtivo".

