Na Aston Martin, ainda paira uma incerteza sobre as chances de Sebastian Vettel ser liberado a tempo de disputar o GP da Arábia Saudita, após perder a abertura da temporada 2022 da Fórmula 1 no Bahrein por testar positivo para Covid-19.

O tetracampeão testou positivo no meio da semana passada, forçando a equipe britânica a substituí-lo por Nico Hulkenberg. O alemão foi o segundo piloto infectado em menos de sete dias, logo após Daniel Ricciardo perder toda a pré-temporada no Bahrein, mas conseguindo voltar para o GP.

Falando após a corrida, o chefe da Aston, Mike Krack, disse que enquanto Vettel parece estar melhorando, seu retorno na prova de Jeddah ainda é incerto.

"Ele estava participando das reuniões, e parece melhor do que há alguns dias", disse. "Mas não sabemos. Veremos como ficará nos próximos dias. Com sorte, teremos ele de volta logo".

Krack acrescentou que, para voltar, Vettel terá que seguir os protocolos de Covid-19 da Arábia Saudita e os da Aston Martin: "É um pouco de ambos mas, para ser honesto, não estou 100% ciente das normas sauditas. Se ele tiver um teste negativo, será fácil. Melhor que seja agora do que em duas semanas".

O piloto reserva da Aston, Hulkenberg, foi chamado de última hora, voando para o Bahrein na quinta antes de assumir o carro no TL1 da sexta. Essa foi a primeira participação do alemão desde o GP de Eifel em 2020, quando substituiu Lance Stroll após o canadense testar positivo para Covid-19.

Questionado pelo Motorsport.com se havia algum indicativo sobre correr em Jeddah, Hulkenberg disse: "Não sei ainda. Vou ficar a espera e, como piloto reserva, descobrirei na quinta ou na sexta".

Hulk superou o titular da Aston, Stroll, no sábado, mas foi o 17º na corrida, o último entre os pilotos a verem a bandeira quadriculada.

"Foi muito difícil, como modo combate. O começo foi ok. Mas eu estava apenas me mantendo, foi difícil para mim. Assim que você sai do modo de correr com pneus novos, as limitações aumentam e você precisa gerenciar e entender o carro mais. Então foi difícil".

"Foi um aprendizado hoje. Acho que foi ok, acho que quando tentei ultrapassar alguém, exagerei na freada na curva um. E, a partir dali, foi uma espiral negativa. Tomei volta bem cedo, e você vai caindo cada vez mais. Mas sim, foi o que aconteceu".

