Após ajudar a Ferrari a fazer a dobradinha no GP do Bahrein de Fórmula 1, e mesmo frustrado com sua própria performance, Carlos Sainz e a equipe italiana confirmaram que chegaram a um acordo pela renovação do espanhol.

Sainz confessou que não conseguiu extrair tanta velocidade do F1-75 quanto seu companheiro, Charles Leclerc, ficando sem palavras para explicar as dificuldades encontradas. Mas após as conversas com a Ferrari nas férias, parece que seu futuro com a equipe está garantido, com todos sugerindo que o acordo está feito, necessitando apenas da assinatura.

Questionado após o GP do Bahrein sobre o novo contrato, Sainz disse: "Acho que estamos próximos. Muito próximos. Muito, muito próximos. Muito próximos. Extremamente próximos. Praticamente lá".

Mattia Binotto, chefe da equipe, acrescentou: "Acho que chegamos a um acordo. Agora só falta passá-lo para o papel".

"Fim de semana mais difícil"

Enquanto o futuro de Sainz a longo prazo parece garantido, seu foco agora está em virar a situação na Ferrari a seu favor. Com Leclerc se adaptando melhor às exigências do carro de 2022, o espanhol confessou que sua situação parece ser a mais difícil que encontrou desde a chegada à Maranello.

"Nos TLs, eu estava muito atrás, o mais atrás que já estive na Ferrari, e é por isso que, mesmo com a dobradinha, não estou nada feliz com o fim de semana. Como um piloto da Ferrari, foi o final de semana mais difícil e mostra porque preciso focar, entender o carro, entender onde Charles está fazendo a diferença com sua pilotagem, sua abordagem com as curvas, os pneus e a corrida".

"Preciso melhorar se quiser lutar por vitórias, e vou focar para melhorar em Jeddah. Posso melhorar de uma semana para a outra? Acho que sim. Posso cortar esse déficit por inteiro? É uma boa pergunta. Espero que sim e vou trabalhar duro por isso".

Sainz acha que seu modo de pilotar o carro não casa com as necessidades de ajustes para o modelo de 2022, e explica porque a diferença para Leclerc é a maior que já existiu entre eles.

"Não vim pilotando o carro do modo que deveria, pelo menos com os ajustes que temos agora. Claramente, Charles conseguiu fazer um trabalho melhor, foi rápido todo o fim de semana. Eu só cheguei a um nível decente no Q2 e no Q3. Mas no resto do fim de semana, fiquei três décimos atrás, na corrida e nos treinos".

"É um déficit que não vi no ano passado. Eu nunca estive três décimos atrás, isso é algo novo para mim, por isso o fim de semana difícil".

"Preciso focar, descobrir onde está esses décimos e assim que encontrá-los, que conseguir colocar o carro do jeito que eu gosto, sabendo exatamente como preciso pilotar, tenho certeza de que voltar à luta por vitórias. Mas, até lá, é manter o foco e seguir trabalhando".

