F1: Aston Martin confirma permanência de Vettel e Stroll em 2022

Após semanas de adiamento, que levaram a rumores de uma possível mudança na dupla, a Aston Martin confirmou o que muitos já davam como certo: Sebastian Vettel e Lance Stroll seguem correndo pela equipe na Fórmula 1 em 2022.

As especulações sobre a mudança vieram após atrasos na confirmação do acordo de Vettel, mas a equipe vinha reafirmando que a demora se dava simplesmente pelo fato de existirem discussões extensas sobre cláusulas referentes à duração do contrato.

Stroll, filho do dono da equipe, Lawrence Stroll, seguirá com a equipe pelo quarto ano, tendo chegado quando ela ainda se chamava Racing Point, enquanto Vettel vai para a segunda temporada.

Em seu ano de estreia com a equipe, Vettel já chegou a dois pódios com a Aston, mas perdeu o segundo lugar na Hungria após a polêmica envolvendo o pouco combustível em seu carro.

Falando sobre o novo acordo, Vettel disse que está entusiasmado pela oportunidade de correr na nova era da F1 com a chegada do novo carro na próxima temporada.

"Mal posso esperar para correr na nova geração de carros da F1. Eles parecem muito diferentes e o novo regulamento técnico deve nos dar carros que permitam pilotagens mais próximas que atualmente".

"Corridas mais emocionantes serão ótimas para os pilotos e para os fãs. As mudanças são tão grandes que todas as equipes começam do zero, então será uma ótima oportunidade para nós na Aston Martin. Acredito na força de nossa nova e crescente equipe, então mal posso esperar por 2022".

Stroll deixou claro que, para ele, a Aston Martin não entregou tudo que poderia neste ano, mas acredita no progresso.

"Na próxima temporada, eu embarcarei no meu sexto ano na F1, ao lado de meu companheiro Sebastian. Começamos essa campanha da Aston Martin juntos e mal posso esperar para seguir essa jornada com ele no próximo ano".

"Não conquistamos o que queríamos neste ano, mas isso apenas aumentou nossa fome e desejo por sucesso no próximo. Agora, com o prestígio e apoio da Aston Martin, e os brilhantes novos parceiros e patrocinadores que uma marca com esse tamanho atraiu, estamos bem posicionados para melhorar nossa performance em 2022".

