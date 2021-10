Os enormes poços de sensores e tubos Pitot que vimos pela primeira vez em Abu Dhabi no ano passado foram montados no SF21 da Ferrari nos boxes de Istambul. A escuderia coleta dados para obter novas informações para comparação com as do monoposto de 2022 que está sendo fabricado em Maranello.

Como a Aston Martin, que se dedica a investigar a frente do AMR21 com duas "Torres Eiffel" no bico, a equipe italiana se dedica a coletar dados na parte traseira do carro para obter novas informações para comparação com o de 2022 que nascerá.

O carro, que é reconhecível pelo código de design 672, é definido na parte mecânica, chassi e suspensão e na unidade de potência (o sistema híbrido já está montado nos monopostos de Charles Leclerc e Carlos Sainz), enquanto a aerodinâmica ainda está em pesquisa e desenvolvimento.

A Ferrari está trabalhando muito para a melhor integração entre as informações coletadas da pista e os sistemas de simulação: CFD (em inglês: Dinâmica de Fluídos Computacional), túnel de vento e o novíssimo simulador DGM da Dynisma, que passou pela primeira fase de calibração e agora está ativo no desenvolvimento do carro de efeito solo de 2022.

A equipe comandada por Mattia Binotto está mais do que nunca envolvida em construir um veículo que tem a obrigação de trazer a escuderia de volta para vencer corridas após dois anos de 'vacas magras'.

O chefe de Maranello desistiu da viagem a Istambul para acompanhar de perto as ações que estão sendo feitas na fábrica, mas não perderá as sessões na pista através de trabalho remoto.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 con i sensori posteriori nelle libere del GP di Abu Dhabi 2020 Photo by: Giorgio Piola

F1 2021: Red Bull DESCOBRIU seu PROBLEMA? Mercedes será DESFALCADA? Os DESTAQUES pré-GP dos EUA | RETA FINAL

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?