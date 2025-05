A SF-25 teve pelo menos um "mérito": mostrou ao diretor técnico, Loic Serra, qual é o caminho a não seguir na definição do modelo da Ferrari para a temporada 2026 da Fórmula 1.

Depois do GP de Miami, um conceito se consolidou: o projeto do último carro desta era estava errado e antes da revolução no regulamento há tempo de fazer algumas avaliações para evitar que 2026 se torne também um ano de transição, até porque entre os objetivos declarados pelo presidente, John Elkann, está justamente o retorno da Scuderia à luta pelo título com carros ágeis.

O francês encontrou um carro que estava quase pronto para 2025, e os resultados que ele está dando na pista são muito piores do que o SF-24. O monoposto do ano passado, segundo no Mundial de Construtores, apenas 14 pontos atrás da McLaren, venceu cinco GPs e, no final da temporada em Abu Dhabi, deu a impressão de ter completado seu ciclo de desenvolvimento.

Em suma, não havia mais nada a ser acrescentado, tanto que Vasseur deu o aval para um carro 99% novo que tinha margens significativas de crescimento.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Houve uma ruptura com o passado para iniciar um novo caminho de crescimento: o SF-25 deveria ser um carro com alto potencial para dar mais liberdade aos aerodinamicistas e, em vez disso, traiu as expectativas. Embora Fred Vasseur nunca admita isso, esse carro vermelho é filho de um projeto ruim.

A alma do carro de 2024 foi virada de cabeça para baixo: ele era muito ágil nas curvas lentas, mas não era tão ágil nas rápidas. Com as intervenções que levaram a uma nova carenagem, uma suspensão dianteira com um layout de barra de tração e uma caixa de câmbio mais curta, os fatores se inverteram: o carro consegue se manter em curvas médias e rápidas, mas decepciona em trechos de baixas velocidades. Eles foram de uma direção para a outra sem encontrar um meio termo.

O chefe, com razão, defende a equipe: ele está convencido de que o SF-25 tem potencial para ser competitivo, mas até agora eles não conseguiram extraí-lo, porque a janela de uso desse carro é muito estreita e basta um parâmetro sair do controle para perder o desempenho.

Miami colocou a Ferrari como a quinta força, atrás até mesmo da Williams, que está fazendo grandes progressos em sua ascensão às primeiras posições. Desde o início, o SF-25 mostrou seus limites e os engenheiros anteciparam no Bahrein as soluções que seriam vistas em Ímola. As mudanças não produziram os resultados esperados.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

O eixo traseiro está instável e o carro se torna imprevisível e difícil de pilotar, especialmente durante a frenagem. Há uma falta de carga aerodinâmica na parte traseira e, ao frear, o carro se move demais, colocando os dois pilotos, que gostam de acelerar muito nas curvas, em uma situação desfavorável.

Com as atualizações no Bahrein, foi possível tirar um décimo a mais de performance, mas não foi suficiente para voltar à ponta. Em Ímola, a primeira corrida da temporada europeia, veremos algumas pequenas mudanças, mas nada que sugira um grande salto de qualidade.

Algo mais substancial será visto na Espanha, em conjunto com a corrida que imporá controles muito mais rígidos sobre as asas dianteiras. Espere outro difusor traseiro e mudanças de detalhes na parte inferior, mas também uma configuração mecânica diferente para contar com suspensões que funcionam com configurações mais rígidas, permitindo que elas ousem alturas de distância do solo mais baixas.

Ferrari SF-25, detalhe da parte inferior que estreou no Bahrein Foto de: Giorgio Piola

Em Maranello, eles estão convencidos de que McLaren e Mercedes pagarão o preço com os novos controles da FIA e a equipe poderia se aproximar, se não das voadoras máquinas de Woking, pelo menos da Red Bull e da Mercedes.

A Ferrari está pronta para apostar no SF-25 até a pausa de verão, que ocorrerá após o GP da Hungria: ela chegará à 14ª etapa antes de decidir dedicar todos os recursos econômicos e humanos a 2026. É possível que alguns novos recursos já tenham sido planejados para Monza e Cingapura, mas não espere mais nada, porque o limite orçamentário está voltado para o trabalho do próximo ano. Com quais perspectivas?

