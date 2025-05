Charles Leclerc e Lewis Hamilton se estranharam no fim do GP de Miami no último fim de semana e acabaram enfrentando uma certa tensão na garagem da Fórmula 1, isso porque os dois estavam disputando posições entre a sétima e oitava colocação, mas acreditavam que poderiam chegar em Andrea Kimi Antonelli, que estava em sexto.

Após trocarem de posições e muitas discussões pelo rádio, nenhum dos dois conseguiu ganhar uma posição e terminaram exatamente na mesma ordem de quando a disputa começou: Hamilton em oitavo e Leclerc em sétimo.

Tudo começou quando Hamilton informou o pitwall de que acreditava que ele tinha mais ritmo que Leclerc para alcançar Antonelli e pediu para que as posições fossem trocadas. Naquele momento, o italiano da Mercedes estava a cinco segundos dos carros da Ferrari.

Depois de alguma deliberação entre os engenheiros, a equipe finalmente deu a ordem e Leclerc deixou a porta aberta para o heptacampeão. Porém, como os dois estavam 'presos', os pneus de Lewis esquentaram muito e ele acabou perdendo a aderência e não conseguiu atacar Kimi.

Logo depois, Charles reclamou que ele mesmo estava começando a sofrer com a temperatura de seus compostos e disse que tinha mais ritmo que Lewis. Outra ordem de equipe foi dada, mas no fim, eles terminaram bem atrás de Antonelli e sem nenhuma chance de melhorarem as posições.

Mais tarde, a Ferrari e ambos os pilotos afastaram qualquer possibilidade de tensão nas garagens, mas Hamilton, ao conversar com o RacingNews365, foi sincero ao expressar como ele esperava que a equipe tivesse lidado com a situação.

Para o heptacampeão, a Ferrari deveria ter tomado uma decisão mais rápida, isso porque a demora afetou seus pneus e ele simplesmente não conseguiu fazer nada para se aproximar da Mercedes.

"Neste fim de semana, apesar de não termos sido tão rápidos quanto antes, sinto que tive um fim de semana melhor no geral", disse Hamilton;

"Talvez o resultado não mostre necessariamente isso, mas eu estava em 12º e é difícil ultrapassar aqui, então mudei para os pneus médios e o carro ganhou vida, me senti super otimista naquele momento".

"Eu estava pensando que poderíamos subir para sexto ou algo assim, mas perdi muito tempo nas voltas em que Charles e eu estávamos disputando, eu estava definitivamente mais rápido naquele momento".

Com essas colocações, Hamilton relembrou a época que tinha Valtteri Bottas como companheiro na Mercedes e como as decisões eram tomadas de maneira ágil, sempre pensando no desempenho de pista.

Para o britânico, ele esperava que fosse ter uma situação parecida com Leclerc: o monegasco notaria que não tinha ritmo para alcançar Antonelli e abriria espaço sem discussão.

"A decisão não foi tomada com rapidez suficiente, mas não tenho nenhum problema com Charles ou com a equipe. No fim das contas, teria sido bom fazer o que Valtteri e eu fizemos no passado: encostar para ver se eu conseguia alcançar [Antonelli] e, se não conseguisse, devolver o lugar. Mas, no final, não deu certo porque não fomos rápidos o suficiente".

