"Esse é um grande marco". Tendo trabalhado na McLaren nos últimos nove anos, o atual chefe de equipe, Andrea Stella, sabe melhor do que ninguém a montanha-russa pela qual a equipe passou na Fórmula 1.

Embora a equipe papaia tenha assumido a liderança da classificação dos construtores de forma pouco surpreendente no último fim de semana no GP do Azerbaijão, esta é a primeira vez que a equipe baseada em Woking aparece como uma legítima candidata ao título desde 2012.

Naquela época, Lewis Hamilton e Jenson Button haviam conquistado um total de sete vitórias em 20 corridas naquela temporada - empatados com a Red Bull pelo maior número de vitórias. No entanto, uma combinação de erros do piloto e falhas técnicas os deixou com um total de 10 retiradas- um contraste gritante com outros líderes da Red Bull, Ferrari e Lotus. A perda de pontos associada foi insuperável.

Apesar de seu desempenho inegável, a McLaren decidiu que um carro revisado teria mais potencial em 2013, já que as possibilidades de desenvolvimento do rápido MP4-27 eram limitadas. Assim, foi concebido o MP4-28, sob o comando do chefe técnico Paddy Lowe, com um bico, monocoque e suspensões renovados - incluindo uma suspensão dianteira com haste de tração inspirada na Ferrari.

Isso não foi bem-sucedido, para dizer o mínimo. Button e seu novo companheiro de equipe, Sergio Pérez, não conseguiram um único lugar no pódio, com o mexicano lamentando a falta de downforce e estabilidade.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-27 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images

O fracasso custou a Martin Whitmarsh sua posição à frente da equipe, e Eric Boullier foi nomeado diretor de corridas pelo presidente e CEO Ron Dennis antes da temporada de 2014.

Com a entrada de Paddy Lowe na Mercedes, o MP4-29 foi projetado pelo diretor técnico promovido Tim Goss, de acordo com os novos regulamentos da F1.

A McLaren desfrutava de certa vantagem sobre a maioria das equipes rivais graças ao trem de força turbo híbrido dominante da Mercedes, mas a equipe podia se gabar de pouco sucesso, apesar de liderar brevemente o campeonato de construtores após um pódio duplo do, então novato, Kevin Magnussen e de Button em Melbourne.

Button explicou que o carro estava sem tração e downforce, consequentemente instável em curvas de alta velocidade. "Nas curvas com uma entrada brusca, não chegamos a lugar algum", lamentou o britânico.

Enquanto isso, a McLaren havia anunciado o renascimento de sua lendária parceria de motores com a Honda para 2015, relembrando os dias de glória da equipe com Ayrton Senna e Alain Prost.

Os três anos seguintes não fizeram jus a essa era gloriosa. A equipe teve dificuldades até mesmo para brigar por pontos devido à falta de potência e confiabilidade da unidade Honda - com o retorno de Fernando Alonso chamando infamemente seu trem de força de "motor de GP2" na corrida-natal do fabricante japonês em Suzuka.

Fernando Alonso, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Boullier declarou no GP da Hungria de 2015 que a Honda estava, naquele momento, perdendo 120 cv em comparação com a Mercedes.

Como consequência, a McLaren desistiu do projeto Honda e mudou para os motores Renault para a temporada de 2018, com Boullier afirmando em setembro de 2017: "Estamos em nono lugar no campeonato - com um motor de ponta, acho que estaríamos em quarto lugar agora".

Isso mostra que a McLaren estava ciente de que seu chassi tinha espaço para melhorias - e o trem de força da Renault enfatizou isso ainda mais do que a equipe pode ter temido, já que terminou em um decepcionante sexto lugar em 2018. Boullier pediu demissão no meio do ano, substituído pela dupla Stella e Gil de Ferran.

Como se viu, o MCL33 - o último carro projetado por Goss antes de ele deixar a equipe - simplesmente não estava apresentando o mesmo desempenho na pista que os dados de CFD (também conhecido como túnel de vento virtual) e túnel de vento.

"A culpa não foi de uma única pessoa, mas quando você tem CEOs e diretores de equipe entrando e saindo, e diretores de corrida entrando e saindo, é difícil encontrar um caminho a seguir", explicou o, então novo, CEO Zak Brown.

"Fizemos de tudo, desde mudanças de pessoal até mudanças estruturais, para colocar as pessoas certas nos lugares certos, com os objetivos certos e os KPIs [Indicador-Chave de Performance, em tradução] certos. Assim, quando formos desenvolver o carro de 2019, não repetiremos esses mesmos problemas, e será um caminho de recuperação."

Alonso, desiludido, deixou a F1, enquanto Stoffel Vandoorne foi demitido, o campeão mais dominante da história da GP2 aparentemente nunca aproveitou ao máximo seu potencial na McLaren.

Lando Norris e Carlos Sainz Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, um jovem tão promissor quanto ele, chegou ao lado de Carlos Sainz, e o MCL34 foi uma melhoria notável sob o comando de Stella, do diretor de engenharia Pat Fry e do engenheiro-chefe Peter Prodromou.

Ao contrário de seu antecessor, o MCL34 foi totalmente projetado levando em conta a unidade de potência da Renault. Norris e Sainz marcaram pontos regularmente, com o espanhol conquistando o primeiro pódio da McLaren em mais de cinco anos no GP do Brasil.

Enquanto isso, Andreas Seidl e James Key foram contratados como diretor da equipe e diretor técnico, respectivamente, com o britânico projetando o novo MCL35 para 2020 - desta vez uma evolução em relação ao seu precursor.

Tendo assumido o cargo no início de maio de 2019, Seidl estabeleceu uma prioridade imediatamente: construir um novo túnel de vento interno, já que a McLaren vinha usando o da Toyota em Colônia.

Assim começou um longo processo de atualização da infraestrutura de Woking, que também incluiu um novo simulador e seria realizado nos próximos quatro anos - um pouco mais do que o planejado devido à pandemia da COVID-19.

2020 foi ainda mais bem-sucedido do que o ano anterior, com a McLaren alcançando a terceira posição na classificação dos construtores graças aos consistentes cinco primeiros lugares de Sainz e Norris, com o espanhol chegando perto da primeira vitória em Monza.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, 1ª posição, conquista a vitória para a alegria de sua equipe no muro dos boxes Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De volta à Ferrari, Sainz foi substituído por Daniel Ricciardo, e Norris se tornou o líder da equipe enquanto o veterano lutava para igualar seu desempenho. O britânico marcou 160 pontos em 2021, enquanto Ricciardo conquistou a primeira vitória da McLaren em nove anos - um surpreendente 1-2 em Monza.

A gestão da equipe também passou por uma evolução nesse período, com Stella substituindo Seidl como diretor da equipe, enquanto houve muitas mudanças na liderança técnica para chegar à estrutura atual liderada por Peter Prodromou, Rob Marshall e Neil Houldey.

A McLaren sofreu um pouco com os novos regulamentos a partir de 2022, especialmente no início do ano passado, quando Norris e seu novo companheiro de equipe, Oscar Piastri, marcaram um total de 17 pontos nas oito primeiras etapas.

No entanto, uma grande atualização no assoalho, nos sidepods e na tampa do motor mudou a sorte da equipe a partir do GP da Áustria - quando as novas peças foram montadas no carro de Norris, antes de Piastri aproveitá-las também na corrida seguinte.

Desde então, a McLaren tem sido uma líder consistente, com nada menos que 25 pódios, em comparação com os 30 da Red Bull, os 21 da Ferrari e os 11 da Mercedes - e como o MCL38 deste ano foi o primeiro carro a ser projetado usando o novo túnel de vento, não é de se admirar que a equipe tenha feito progressos a ponto de vencer três dos últimos cinco grandes prêmios e assumir a liderança da classificação dos construtores.

No entanto, apesar da McLaren ter superado a Red Bull em 113 pontos nas últimas sete etapas, a prioridade atual de Stella é evitar qualquer complacência antes dos próximos GPs.

"O carro, na verdade, ainda não é rápido o suficiente para criar algumas corridas chatas - o que, se você quiser, não é do interesse da Fórmula 1, mas é definitivamente a maneira como queremos correr", disse Stella.

"Portanto, temos trabalho a fazer em termos de tornar o carro mais rápido e precisamos manter a humildade e os pés no chão, porque vemos que, na verdade, não há muito o que escolher entre as quatro principais equipes".

Andrea Stella, diretor de equipe da McLaren F1 Team, e a equipe da McLaren comemoram no Parc Ferme Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Quando se trata da McLaren, ouço com frequência 'o melhor carro da McLaren'. Acho que isso não está nos números. Acho que, em termos de números, a McLaren é o melhor carro em alguns tipos de circuitos, como Barcelona, Hungria e Zandvoort, por boas razões técnicas".

"Mas aqui, a McLaren não teve nenhuma vantagem sobre a Ferrari, e acho que nem mesmo sobre a Red Bull. E, se observarmos, mesmo em Monza [na classificação], a Mercedes estava dentro dos [75] milissegundos entre o P2 e o P6, portanto, é muito, muito equilibrado", conclui.

