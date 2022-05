Carregar reprodutor de áudio

Após a derrota para a Red Bull em Ímola, a Ferrari planeja uma reação rápida no GP de Miami de Fórmula 1. Além de uma asa traseira descarregada, que foi anunciada pelo chefe Mattia Binotto (ainda não vista), uma asa dianteira diferente da etapa anterior também chegou ao paddock.

Essa nova asa foi projetada para reduzir o arrasto e também garantir o empuxo vertical necessário na seção lenta da pista.

Detalhe da asa dianteira da Ferrari F1-75 usada em Ímola Photo by: Giorgio Piola

Enquanto aguardamos para conhecer a nova solução pensada por Maranello, podemos mostrar a modificação concebida na asa dianteira: na foto acima, tirada por Giorgio Piola, você pode ver a solução usada no GP da Emilia Romagna, e, abaixo, há a versão de Miami, um circuito que, apesar de ser de rua, deve ter velocidades máximas altas.

Detalhe da asa dianteira da Ferrari F1-75 para Miami Photo by: Giorgio Piola

A Ferrari optou por um último flap que mostra uma carga que podemos considerar como diferenciada: a área central destaca uma corda maior que a asa de Ímola, enquanto nos dois lados é bastante evidente o desejo de reduzir o arrasto para melhorar a penetração do ar e limitar a resistência.

Na porção da asa mais próxima ao bico, além de uma redução do perfil, também se observa uma menor incidência, enquanto na parte externa fica evidente o desejo de aumentar o desejo de outwash, ou seja, o direcionamento dos fluxos para o exterior da roda dianteira.

O F1-75 é um monoposto que se destaca em curvas de média e baixa, embora não se destaque no fim das retas, onde tem uma diferença considerável em relação ao RB18 da Red Bull. O principal pacote de atualizações virá apenas em Barcelona, mas a Ferrari também vai a Miami com um desejo de responder os rivais com uma série de mudanças aerodinâmicas.

