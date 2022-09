F1: De Vries é visto com Marko e cava vaga na AlphaTauri para 2023

Carregar reprodutor de áudio

Em meio à indefinição sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2023, o holandês Nyck de Vries foi visto em reunião com Helmut Marko, consultor de automobilismo do grupo Red Bull na categoria, em Graz, na Áustria, segundo fontes do Motorsport.com.

Cotado para substituir o canadense Nicholas Latifi na Williams, de Vries assumiu o cockpit do anglo-tailandês Alexander Albon -- que teve apendicite -- no time de Grove para o GP da Itália e surpreendeu, chegando em nono em Monza.

Com isso, o holandês surgiu como opção para outra equipe: a Alpine. Agora, o campeão de 2021 da Fórmula E pela Mercedes aparece como uma alternativa para a AlphaTauri, que desistiu de contratar Colton Herta, da IndyCar, pelo fato de o norte-americano não ter a superlicença para a F1.

Assim, de Vries pode ser o responsável por 'destravar' a dança das cadeiras para 2023, uma vez que o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, é o favorito da Alpine para ser o novo companheiro do compatriota Esteban Ocon no ano que vem.

Para Gasly ir para a Alpine, porém, o grupo Red Bull precisa arranjar um substituto para o francês, de modo que de Vries pode ser o nome realista. Além disso, o holandês pode ir diretamente para a Alpine no caso de Gasly ficar na AlphaTauri.

Caso qualquer dos cenários acima se concretize, quem precisará buscar um novo piloto -- ou não -- será a Williams. De Vries é o favorito para a vaga de Latifi, mas o canadense pode ficar caso o time não consiga contratar o holandês -- outra opção é o norte-americano Logan Sargeant, da F2.

