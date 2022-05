Carregar reprodutor de áudio

Bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso já se movimenta para definir seu futuro na categoria. Contratado pela Alpine até o fim de 2022, o espanhol enfrenta a concorrência do australiano Oscar Piastri para seguir na ex-Renault, de modo que cogita sair do time. E aceitaria ser segundo piloto.

“Acho que sim. É por isso que continuo correndo: há sempre a esperança de ter em algum ano o pacote certo e tudo mais para lutar pelo campeonato. Ainda me sinto competitivo e sou rápido”, disse o asturiano de 40 anos à Sky Sports.

Questionado sobre a possibilidade de ser 'escudeiro' de algum outro competidor numa escuderia de elite, Alonso respondeu: “Sim, claro. No fim das contas, acho que não há muitos primeiros e segundos pilotos em alguma equipe no momento."

"Todas precisam que os dois trabalhem juntos e melhorem o carro, principalmente com as novas regras. Cada volta que você dá é um aprendizado e é preciso trabalhar para ter um carro melhor, um pacote melhor. Então, vamos ver quais são as possibilidades para os próximos anos”, afirmou.

Fernando 'disponível'?

A declaração de Alonso é vista no paddock da F1 como uma 'manifestação de disponibilidade' por parte do piloto. Os principais alvos apontados seriam Red Bull e Aston Martin, que já foram especuladas como possíveis destinos do espanhol caso ele de fato deixe a Alpine no fim deste ano.

No caso da RBR, o bicampeão mundial poderia ser o novo companheiro do holandês Max Verstappen, já que o contrato do mexicano com o time austríaco se encerra no final da atual temporada. Entretanto, o chefe da escuderia, Christian Horner, negou interesse em Alonso.

Na Aston Martin, o espanhol é ventilado como possível substituto do alemão Sebastian Vettel, seu antigo rival. O tetracampeão mundial tem sua aposentadoria especulada após o campeonato de 2022 e Alonso poderia pintar como novo companheiro do canadense Lance Stroll.

