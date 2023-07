Em meio à dança das cadeiras da Fórmula E para o próximo ano, com Nick Cassidy tido como novo reforço da Jaguar na vaga do britânico Sam Bird após boa temporada do neozelandês pela cliente Envision, a demissão de Nyck de Vries da equipe AlphaTauri de Fórmula 1 segue repercutindo.

Isso porque o novato, substituído pelo australiano Daniel Ricciardo após 10 GPs na F1 2023, agora foca em um retorno à F-E, da qual foi campeão na temporada 2020/21 pela Mercedes. Inicialmente, o holandês era cotado na Maserati, 'ameaçando' o brasileiro Felipe Drugovich, mas isso já 'mudou'.

Na verdade, 'melhorou': conforme apurado pelo TheRace e repercutido pelo Motorsport.com, Nyck passou a ser ventilado não só como possível contratação da Maserati, na qual 'Drugo' tenta cavar um cockpit titular, mas também da Nissan. E nesta, a situação parece mais promissora para de Vries.

Segundo o site, a marca japonesa não deve renovar com o francês Norman Nato e 'mira' em Nyck, que concorre com o britânico Oliver Rowland, dispensado recentemente da Mahindra do brasileiro Lucas di Grassi. Do outro lado da garagem nipônica, o franco-argentino Sacha Fenestraz está seguro.

Com tudo isso, o caminho de Drugovich na Maserati deve ficar 'mais aberto'. Notícia boa para o brasileiro, que busca um programa para voltar às pistas com frequência em 2024, alternando entre provas como titular de uma categoria e o trabalho como reserva da Aston Martin/McLaren na F1.

Felipe Drugovich, Maserati Photo by: Andreas Beil

Entretanto, a exemplo de Nyck, Drugo também enfrenta um concorrente para estar no grid da F-E: no caso, o germânico Maximilian Gunther, atual titular da Maserati ao lado do ítalo-suíço Edoardo Mortara, que tem contrato até o fim do de 2024 -- já o vínculo do alemão acaba no fim de 2023.

Além disso, o chefe da Maserati, James Rossiter, deu a entender que Drugovich é o favorito para a vaga caso de fato queira correr na F-E. Agora, com Nyck perto da Nissan, o caminho fica 'facilitado' para Drugo, especialmente pois Nyck 'assombrava' por já ter tido um acordo com a Maserati na F-E.

Quando a Mercedes, pela qual de Vries foi campeão da F-E, saiu da categoria, ele estava apalavrado com o time 'italiano'. De Vries se dividiria, então, entre o campeonato elétrico e o WEC (Campeonato Mundial de Endurance) com a Toyota. Entretanto, surgiu a oportunidade com a AlphaTauri na F1.

Assim, o holandês mudou seus planos, mas, agora, a ideia original volta à tona após a demissão na F1. E, quando questionado sobre Nyck, o chefe da Nissan na F-E, Tommaso Volpe, não demonstrou incômodo com a possibilidade de ter um de seus pilotos representando uma rival do Japão no WEC.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

A resposta é significativa, uma vez que uma eventual resistência da Nissan quanto à liberação de um de seus representantes para a Toyota no WEC era vista como um possível entrave para a contratação de Nyck. Mas o precedente já havia sido aberto pelo suíço Sébastien Buemi, outro campeão da F-E.

Nato, por sua vez, pode rumar para a própria Mahindra, na qual o substituto de Rowland, o espanhol ex-F1 Roberto Merhi, não deve ficar para 2024. Di Grassi, por outro lado, deve continuar na equipe. E o brasileiro, campeão da F-E 2016/17, pode ter um novo compatriota no grid do próximo ano: com a chegada de Drugovich à categoria elétrica com a ítalo-monegasca Maserati, o País pode voltar a ter três representantes no campeonato, contando com a permanência de Sérgio Sette Câmara na NIO.

