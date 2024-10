F1: Ricciardo 'quebra' silêncio e dá dica de nova função

Daniel Ricciardo se despediu da Fórmula 1 antes mesmo do fim da temporada de 2024. Após o GP de Singapura, o australiano e a RB anunciaram o fim da parceria por falta de resultados mais positivos. Agora, o piloto parece já ter definido seu futuro e o que fará daqui para frente.

No entanto, o piloto foi um grande trunfo de marketing na categoria, encantando o público com seu carisma. O australiano também ficou muito popular nos Estados Unidos e alguns organizadores lamentam a partida do mesmo.

Agora, a primeira aparição de Ricciardo após a demissão sugere que o descanso é seu foco principal de vida e deu a entender que desistiu definitivamente da Fórmula 1.

Em uma publicação de seu amigo Adam Cianciarulo, Daniel aparece usando um boné divertido com os seguintes dizeres:

"Estou aposentado, agora meu trabalho é me divertir".

Ainda não está certo se Ricciardo estará presente no GP dos Estados Unidos neste fim de semana. Importante lembrar que Austin marcará a estreia de Liam Lawson pela RB.

