F1: Ferrari apresenta pintura especial para GP de Monza; confira

Como era de se esperar depois de ver os novos macacões de Carlos Sainz e Charles Leclerc para o próximo fim de semana no Autódromo de Monza, a equipe Ferrari revelou nesta terça-feira a pintura especial que o SF-23 usará no GP da Itália de Fórmula 1.

Um design que, assim como nas comemorações do 75º aniversário no ano passado, traz de volta a icônica cor amarela à paleta da equipe. A pintura do SF-23 prestará homenagem ao 499P que venceu a corrida de resistência mais famosa do mundo, as 24h de Le Mans, na forma de listras amarelas em “V” que percorrem a lateral do hipercarro, aparecendo no nariz e na tampa do motor. Os dois carros já têm em comum a cor vermelha Rosso Le Mans, com acabamento fosco no carro de Fórmula 1 e brilho no de enduro. Os números da corrida – 16 e 55 – também serão amarelos.

Além disso, os dois pilotos da casa também usarão capacetes especiais neste fim de semana para dar 'match' com toda a pintura especial do carro.

