Max Verstappen foi praticamente imbatível na primeira metade da temporada da Fórmula 1 em 2023, já que conquistou dez vitórias em doze corridas realizadas até as férias de agosto. Isso lhe permitiu abrir uma vantagem de 125 pontos em relação ao seu rival imediato, Sergio Pérez , mas depois de aumentar sua sequência de vitórias e igualar Sebastian Vettel como o único na história a vencer nove vezes consecutivas, já são 138 pontos de diferença na classificação de pilotos.

Com essa diferença, é preciso se perguntar quando será conquistado o título mundial, e faltando nove rodadas, fica difícil responder porque são muitas variáveis, mas vamos rever as possibilidades. Até ao final do ano há nove provas e três corridas sprint [Qatar, Estados Unidos e Brasil], o que se traduz em 258 pontos em jogo.

Isso não permitirá ao holandês vencer o campeonato no GP da Itália, e também não poderá fazê-lo no GP de Singapura, pois, no máximo, poderia somar 52 pontos, que somados a esses 138, seriam 190, apenas alguns dos 206 que ainda estariam em disputa [tudo isso se Sergio Pérez não somar nessas duas corridas].

Supondo que Max Verstappen conquiste o máximo de ponto nessas duas provas, o GP do Japão seria seu primeiro match point sobre o parceiro, pois, caso vencesse, já alcançaria a diferença necessária para superar o mexicano, faltando seis GPs ainda.

No entanto, se o segundo da Red Bull fizer o trabalho que lhe é pedido todo fim de semana, que é ser pelo menos o segundo colocado, ele irá para Suzuka com 154 pontos de vantagem, quase certamente deixando o veredito de seu terceiro campeonato mundial para o GP do Catar. No país para o qual a Fórmula 1 retorna após sua estreia em 2021, devido à necessidade de os circuitos sediarem um evento devido à pandemia da COVID-19, Max Verstappen poderia levar o título, pois há 34 pontos em jogo na corrida sprint que também será realizada.

Caso as coisas não saiam como planejado, o holandês poderá se tornar tricampeão no GP dos Estados Unidos, que segue o mesmo formato de sprint e onde apenas 146 pontos estarão em jogo, que é quase a diferença que ele já tem para o segundo colocado. Caso ele tenha problemas e não aproveite essa diferença, restarão 112 pontos para disputar, o que tornaria as coisas muito mais fáceis para ele no final do ano, quando ocorrerá a corrida na casa do piloto mexicano.

Após o GP do México, restarão 86 pontos a serem divididos, já que haverá uma corrida sprint no Brasil. Antes do apagar das luzes do novo GP de Las Vegas, 52 pontos estarão em jogo e, na última etapa do calendário, o GP de Abu Dhabi, restarão apenas 26.

Portanto, o Japão é a primeira possibilidade real, embora as chances sejam muito maiores no Catar.

Pontos em disputa para o restante da temporada 2023 da Fórmula 1

GP Pontos restantes GP da Itália 258 GP de Singapura 232 GP do Japão 206 GP do Catar 180 GP dos EUA 146 GP da Cidade do México 112 GP de São Paulo 86 GP de Las Vegas 52 GP de Abu Dhabi 26

