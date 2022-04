Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari e a Alpine anunciaram nesta sexta manobras de precaução, trocando os motores de Carlos Sainz e Esteban Ocon para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 deste fim de semana, mas sem punições para ambos.

O espanhol teve um GP da Austrália difícil devido a vários problemas, culminando em sua frustração com o abandono ainda no começo da prova enquanto atacava Mick Schumacher, devido a uma largada ruim pelo fato de seu volante reserva não estar no mapa correto de torque.

A Ferrari optou por dar a Sainz um motor novo para Ímola por precaução devido ao impacto de seus problemas na Austrália e a programação apertada deste fim de semana, modificada devido à sprint.

"O motor de Carlos foi trocado por precaução após o impacto na Austrália, já que não queremos correr riscos com o formato do fim de semana com a sprint", anunciou a Ferrari nesta sexta.

Mais cedo nesta semana, Sainz refletiu sobre os problemas na Austrália, com erros e problemas que o deixaram frustrado, perdendo a luta pela pole após a batida de Fernando Alonso, além de perder o resto do Q3 devido a uma questão no carro.

"Uma das minhas forças como piloto é manter a calma nessas situações. Neste caso, eu não tive calma para reagir corretamente à inconveniência que aconteceu naquele momento. E não foi um bom fim de semana porque muitas coisas aconteceram, vários fatores externos e eu não tive a melhor reação".

Antes do treino livre 1 em Ímola, a Alpine confirmou também a mudança do motor de Ocon: "Como precaução, a equipe colocou um novo motor para Esteban neste fim de semana. Esse será o segundo de três permitidos pela temporada, então não acarreta punições".

