A Ferrari abriu as atividades desta terça-feira (22) em Barcelona, com um dia de filmagens com o F1-75, carro da equipe italiana para a temporada 2022 da Fórmula 1. Carlos Sainz foi o primeiro a dar voltas com o modelo na pista que recebe a pré-temporada a partir desta quarta (23) em um belo dia ensolarado na Catalunha.

A sessão segue o que é permitido pelo regulamento da F1. A FIA libera dois dias de filmagens por ano para cada equipe, podendo colocar o carro da temporada na pista, mas com pneus promocionais da Pirelli e limitado a uma extensão de 100 quilômetros.

Sainz, e depois Charles Leclerc têm como objetivo nesta terça entender melhor o novo carro e acumular o máximo de informações possíveis para a equipe antes dos três dias de testes em Barcelona.

A Scuderia estreou o F1-75 em Fiorano em uma demonstração de 15km após a apresentação. Leclerc e Sainz tiveram que fazer um percurso incomum na pista privada da Ferrari por causa da grande presença do público do lado de fora, apesar do frio e da neblina.

