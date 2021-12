A FIA segue com os testes nas asas traseiras iniciados no GP do Catar de Fórmula 1. São verificações que não terão qualquer feedback sobre a legalidade dos monopostos ao abrigo do regulamento de 2021, mas que visam avaliar a deflexão do endplate no mainplane, para estudar, possivelmente, controlos mais rigorosos para o próximo ano.

A proposta foi discutida pelo comitê técnico e posteriormente esclarecida pela federação em uma carta enviada às equipes em 19 de novembro. E qual será o teste que adicionado às verificações exigidas pelo regulamento de 2021?

Os comissários medem a variação da incidência do endplate no mainplane da asa traseira aplicando cargas crescentes com intervalos de 5 kg até um valor máximo de 35 kg.

A deflexão medida não deve exceder os 2 mm esperados quando dois adaptadores perfilados são submetidos a uma força em direção ao endplate. As tentativas feitas após a qualificação em Losail demonstraram a conformidade das soluções em todos os carros controlados.

No entanto, os testes serão repetidos novamente em Jeddah e Abu Dhabi para definir, possivelmente, novos valores mais rigorosos a serem aplicados em 2022 para evitar qualquer curvatura dos elementos que vão muito além dos materiais, procurando algumas vantagens aerodinâmicas indiscutíveis.

Esta campanha parece ter sido acionada por relatórios contínuos da Red Bull à FIA: a equipe de Milton Keynes, de fato, contesta a excessiva flexibilidade do perfil principal do Mercedes W12 quando o flap móvel é fechado, permitindo a separação dos dois elementos maior que os 15 mm exigido pelas regras.

As verificações adicionais, no entanto, não mostraram nenhuma anomalia, por isso é legítimo perguntar o que os técnicos da equipe austríaca irão atacar na Arábia Saudita.

F1 AO VIVO: Horner chama Wolff de 'COVARDÃO', Hamilton DETONA Red Bull e Max fala de possível BATIDA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: