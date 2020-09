Após a vitória no GP da Itália de Fórmula 1, as discussões sobre uma troca entre Alex Albon e Pierre Gasly na Red Bull se intensificaram, mas o francês, que chegou a dizer que estaria pronto caso a oportunidade aparecesse, afirmou que, caso fique por mais tempo na AlphaTauri, isso não afetaria sua carreira, porque a ambição da equipe é igualar a irmã.

O francês tem apresentado boas performances desde a troca com Albon, feita no GP da Bélgica de 2019. Além da vitória em Monza, ele terminou em segundo no GP do Brasil do ano passado.

Mas enquanto o chefe da Red Bull, Christian Horner, parece determinado a manter Albon na equipe principal, o francês ainda vê chances de sucesso com sua equipe atual.

A marca austríaca está se movimentando para ter a Red Bull e a AlphaTauri trabalhando mais próximo no futuro, incluindo o uso do mesmo túnel de vento, indicando que a dinâmica entre elas está mudando. Horner já havia dito recentemente que a Alpha deixou de ser uma equipe júnior, e passou a ser uma irmã.

E isso deixou Gasly convencido que a AlphaTauri tem uma proposta diferente da que a Toro Rosso tinha até o ano passado.

"Há muita vontade e ambições vindas da AlphaTauri", disse. "Acho que é uma situação diferente da que tínhamos com a Toro Rosso e a Red Bull. O projeto é ótimo. Como eu disse, a Red Bull é obviamente a equipe do topo, mas a ambição da AlphaTauri é igualar a performance em algum momento".

"E isso significa que precisamos dos recursos e de instalações maiores para obter isso".

Perguntado se ele sentia que a AlphaTauri tinha chance de surgir como uma equipe de ponta, Gasly disse: "Acho que esse é o objetivo deles - criar seu status e posição próprios na F1".

"É claro que há grandes ambições. Mas não é um projeto de um ano e sabemos que leva tempo para uma equipe construir sua identidade e status como equipe de ponta".

"É algo que não vai acontecer da noite para o dia, e não acho que será uma coisa de irmã como foi no passado. É mais uma tentativa de criar seu próprio espaço na F1".

AlphaTauri AT01 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: Exxonmobil Pneus: Pirelli Pilotos: 10 - Pierre Gasly 26 - Daniil Kvyat

Entenda como Max Verstappen pode sair da Red Bull antes do fim de seu contrato

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?