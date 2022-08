Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está de férias, mas nem todos descansam em paz. A surpreendente escalada do mercado de pilotos após a corrida de Hungaroring envolveu um certo número de equipes e pilotos de maneira mais ou menos direta, para quem as férias de verão serão caracterizadas pelo relaxamento, mas com um olhar muito atento ao celular. Assim, no que deve ter sido um período de absoluto silêncio, rumores e indiscrições se sucedem sobre negociações e contatos que delineiam um cenário em constante evolução.

A maior atenção é, naturalmente, reservada à Alpine, que se viu numa situação inesperada e embaraçosa, pois em poucas horas passou de um problema de abundância (uma vaga para dois candidatos, Fernando Alonso e Oscar Piastri) a necessidade de voltar ao mercado de pilotos. A mudança de Piastri para a McLaren resultou na consequente rescisão antecipada do contrato entre a equipe inglesa e Daniel Ricciardo, com uma fila que pode ser muito longa.

De acordo com os últimos rumores , é improvável que o australiano tenha uma nova chance na Alpine. Ricciardo deixou a equipe de Enstone no final de 2020, sem bater a porta, mas também sem nenhuma tentativa particular da equipe de fazê-lo desistir de sua decisão. Uma despedida calorosa. A isso devemos acrescentar que uma eventual contratação de Daniel pela Alpine ajudaria a McLaren a fechar o caso com seu atual piloto, e não há nenhum desejo (ou interesse) particular por parte dos dirigentes da francesa para dar uma mão, mesmo que indiretamente, à equipe que acaba de roubar Piastri.

O mosaico atual vê um assento a ser atribuído na Williams, um na Haas e, obviamente, um na Alpine. Se não houver acordos entre equipes dispostas a vender pilotos já contratados em troca de compensação de peso, nesse cenário não há muitos pilotos experientes que possam cobrir os 'buracos' ainda presentes no campeonato de 2023 e a Fórmula 2 não está propondo nomes de pilotos com trajetória alinhada ao que é exigido pelas equipes de Fórmula 1 hoje.

Não é surpresa que a candidatura de Antonio Giovinazzi esteja de volta, sessenta e duas corridas realizadas e fora dos GPs por menos de um ano, embora sempre com um papel e um vínculo com a Ferrari. A história entre Antonio e a Fórmula 1 conhece um pouco de negócios inacabados e não são poucos no paddock que acreditam que ele merece uma segunda chance. Sem surpresa, seu nome acabou no caderno dos executivos da Alpine, considerando tanto o calibre do piloto quanto a importância do mercado italiano para o grupo Renault.

Se o objetivo da Alpine, assim como o da Williams e da Haas, é colocar no carro um piloto que não precise de aprendizado, além de livre no mercado, o perfil de Giovinazzi não tem muita concorrência. No entanto, não parece uma história destinada a terminar antes da retomada do Mundial, e há quem esteja convencido de que tudo ficará parado até a conclusão da disputa entre McLaren e Ricciardo. Ninguém tem interesse em descobrir seus papéis com antecedência e, sob essa luz, mesmo que haja acordos antes do final do verão, é muito provável que tudo permaneça em segredo entre os envolvidos diretamente.

