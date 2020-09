A punição de Lewis Hamilton no GP da Rússia de Fórmula 1 segue dando o que falar. Na prova, o hexacampeão recebeu duas punições de cinco segundos por fazer testes de largada em locais inapropriados. Após a prova, disse que os comissários estavam "tentando pará-lo", e agora acusou a FIA de seguir mudando as regras para criar uma emoção no espetáculo.

Hamilton foi punido por quebrar as regras determinadas nas notas pré-evento do diretor de prova Michael Masi, que determinou o local onde os pilotos poderiam fazer os treinos de largada. O piloto fez dois fora do espaço, e foi punido com cinco segundos por cada um, tirando sua chance de buscar a vitória em Sochi.

Ele eventualmente terminou em terceiro, enquanto seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, ficou com a vitória, a segunda na temporada. Posteriormente, os comissários revisaram a punição e retiraram os dois pontos na superlicença de Hamilton, trocando por uma multa à equipe.

Perguntado se ele se sentia alvo das decisões, Hamilton explicou que não era ele especificamente, mas quem estava dominando a F1 que estava suscetível a decisões visando freá-los.

"Não acho que seja algo necessariamente contra mim. Acho que, quando temos uma equipe na frente, obviamente eles passam por um escrutínio maior. Tudo que fazemos no carro é checado, uma, duas, três vezes. Eles estão mudando regras, como os modos de motores e outras coisas para manter o espetáculo, acredito".

"Não sei se essas regras tem alguma coisa a ver com o que aconteceu hoje, mas naturalmente fica essa impressão. Parece que estamos em uma batalha, mas tudo bem. Não é como se eu não tivesse enfrentado adversidades antes".

"Então temos que manter a cabeça no lugar, seguir lutando e tentando melhorar sempre".

A Mercedes está a caminho de vencer o sétimo Mundial de Construtores consecutivo nesta temporada, mas enfrentou diversas mudanças de regulamento ao longo desta era. Após capitalizar o uso dos motores V6 híbridos em 2014, a equipe enfrentou uma grande mudança aerodinâmica em 2017, e viu uma aproximação da Ferrari.

