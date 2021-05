Lewis Hamilton venceu o GP de Portugal deste domingo (2), mas tomou um "susto" no começo da corrida, após a entrada do safety car. Ele estava na segunda colocação, seguindo o líder até o momento, Valtteri Bottas, enquanto a pista era limpa dos destroços do carro de Kimi Raikkonen, que tocou com seu companheiro de equipe Antonio Giovinazzi e perdeu a asa dianteira.

O finlandês liderou o pelotão para o reinício. Devido ao vento contrário na reta principal, esperou chegar aos "colchetes" do grid de largada para acelerar de volta à velocidade normal de corrida.

Foi aí que Hamilton pareceu ser pego de surpresa, ele perdeu o timing da relargada, viu o companheiro de Mercedes abrir vantagem e foi ultrapassado por Max Verstappen nas primeiras curvas.

“Foi interessante", disse na coletiva. “Eu estava naturalmente focado em Valtteri e literalmente, apenas por uma fração de segundo, olhei no meu espelho para ver onde Max estava e foi aí que acelerou. Eu perdi a posição e dei o vácuo de Valtteri. Pensei "seu idiota!" Para mim mesmo."

“Depois disso, essa ótima pista nos permitiu lutar de perto antes da primeira parada, acho que é realmente o que os fãs querem e o que eu quero do ponto de vista das corridas."

“Este circuito foi realmente bom porque você pode ter linhas diferentes em certas curvas, um pouco como Austin. Então, foi realmente incrível.”

São duas vitórias para Hamilton em 2021 e a segunda consecutiva em Portugal. O britânico refletiu sobre sua "apertada" vantagem de oito pontos sobre Verstappen no mundial de pilotos.

“Eu vi que ele tinha ido para a volta mais rápida e conseguiu, mas Valtteri acabou ficando com o ponto no final [depois que o tempo do holandês foi excluído por exceder os limites de pista].

“Como você pode ver, é uma grande luta entre Mercedes e Red Bull e acho que está claro que temos que continuar. Vamos disputar até a última corrida e ficar enjoados um do outro no final, eu imagino! Ou pelo menos cansado de correr porque há tantas provas”, completou.

