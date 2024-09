F1: Norris diz que McLaren está "muito longe" de bom ritmo em Baku

Lando Norris acredita que McLaren está "muito longe" do ritmo de seus rivais da Fórmula 1 no Azerbaijão, depois de um desempenho discreto nos treinos de sexta-feira.

Em Baku, o companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri, foi o quinto mais rápido, meio segundo atrás do líder Charles Leclerc, na Ferrari, e a uma distância semelhante de Sergio Pérez, da Red Bull, e do piloto da Mercedes, George Russell.

Norris conseguiu apenas a 17ª posição depois de não ter feito uma boa volta com pneus macios no final da sessão.

E, embora seja perigoso dar muita importância aos tempos dos treinos de sexta-feira, já que a carga de combustível e as configurações do motor são duas variáveis cruciais desconhecidas, Norris não conseguiu esconder a sensação de que a McLaren estava atrás das outras equipes, considerando o quanto ele e Piastri já tinham que forçar seu MCL38.

"Estamos muito longe disso. Estou tendo que forçar demais para tentar conseguir um tempo de volta com ele, claramente", disse Norris, desanimado, à F1 TV.

"Acho que onde Oscar estava é mais ou menos onde estamos. Se conseguirmos, estaremos quase lá, mas tenho certeza de que os [concorrentes] ainda não estão nem perto de conseguir".

"Sinceramente, temos muito a descobrir em comparação com a Mercedes, a Ferrari e a Red Bull. Eles são todos muito parecidos, e há uma boa diferença de três ou quatro décimos em relação a nós. Portanto, temos muito trabalho a fazer".

Perguntado se estava surpreso com o déficit da McLaren nos treinos, já que o carro tem sido o carro a ser batido nos últimos meses, ele respondeu: "Houve muitos circuitos em que não fomos rápidos. As pessoas adoram acreditar que somos os melhores em todos os lugares, mas não somos".

"Temos feito um trabalho muito bom até agora, melhor do que o das outras equipes, mas sempre soubemos que as Ferraris são muito rápidas aqui. Com esse tipo de condições de pista, a Mercedes vai ser muito rápida".

"O carro ainda não está ruim. Tenho certeza de que ainda podemos conseguir um tempo de volta com ele, mas não estamos tão claramente à frente como estávamos nas corridas".

Norris disse que as condições de aderência extremamente baixa em Baku, que levaram a tempos de treino mais lentos do que no ano passado e a vários pilotos que saíram da pista, provavelmente estão desempenhando um papel nas dificuldades da McLaren para ganhar velocidade.

"Está muito escorregadio lá fora, sabe? Temos um bom desempenho nos circuitos de maior aderência e a pista está muito longe, nem perto de onde estávamos no ano passado. Então, estamos achando difícil no momento, mas vamos trabalhar duro hoje à noite", conclui.

