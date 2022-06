Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc não entende as razões para o trabalho árduo da Ferrari em domar o porpoising – efeito que faz com que os carros da Fórmula 1 quiquem – deve ser jogado "na lixeira" por causa dos apelos dos rivais para a intervenção da FIA.

Vários pilotos, em particular George Russell, da Mercedes, no último fim de semana pediram ao órgão regulador do automobilismo que trabalhasse para se livrar do fenômeno que faz saltar os carros da geração atual visando questões de saúde e segurança.

A FIA respondeu quase imediatamente com uma nova diretiva técnica emitida às equipes para o Grande Prêmio do Canadá, que detalhava um plano de ação. Além de iniciar uma série de coleta de dados para tentar criar um parâmetro máximo para a aceleração vertical e o quique de um carro, as equipes foram autorizadas a fazer pequenos ajustes em seus assoalhos a partir da corrida deste fim de semana para ajudar a fortalecê-los.

E Leclerc, em particular, está irritado porque a Ferrari pode perder a aquilo em que trabalhou para resolver o problema só porque outras equipes não conseguem lidar com essas coisas.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o envolvimento da FIA no debate sobre o porpoising, Leclerc disse: "Por um lado, eu obviamente entendo o ponto de George, porque quando você vê Lewis e ele saírem de seus carros depois de Baku, é muito ruim. Você pode sentir provavelmente a dor que Lewis está passando no momento. E isso não é aceitável”.

"Mas, por outro lado, você não pode subestimar a quantidade de trabalho que tem sido feito nos últimos meses pelas equipes para resolver essas questões. Essa tem sido nossa prioridade desde a primeira vez que experimentamos esses carros”, completou.

"Estamos trabalhando para superar esse assunto. Eu acho que a melhoria tem sido enorme e, agora, todo o trabalho que fizemos, [nós] vamos colocá-lo na lixeira, porque obviamente há, talvez, uma equipe que sofrendo mais do que outros. Este é o meu ponto de vista. Eu obviamente entendo que na Mercedes é muito ruim, mas eu também acho que talvez haja correções para isso”, continuou.





George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Russell, que liderou os pedidos no briefing dos pilotos em Baku para a FIA intervir, explicou que era muito cedo para sugerir que as equipes poderiam perder qualquer vantagem competitiva por meio dessa nova diretriz.

"No final do dia, a FIA é a criadora de regras e eles podem trazer qualquer mudança de regulamento que quiserem", disse ele. "Ninguém aqui sabe se isso vai melhorar seu desempenho ou ter um efeito negativo. Então, nós realmente temos que ver”, continuou.

"Há tantos aspectos e elementos diferentes desses carros, que, ao levantar o carro, ele não necessariamente reduz ou remove (o porpoising). São dois tipos de questões diferentes em jogo aqui: os quiques e o assoalho. Espero que seja mais fácil de pilotar para todos e não tem um efeito contrário para o desempenho para ninguém”, finalizou.

