Lewis Hamilton disse que um experimento de configuração que ele tentou nos treinos para o GP do Canadá de Fórmula 1 foi um "desastre", pois achava que sua Mercedes estava piorando.

O heptacampeão avaliou um assoalho experimental na primeira sessão de Montreal na sexta-feira. Isso foi abandonado para o segundo treino, quando ele e o companheiro de equipe, George Russell, seguiram caminhos completamente separados com suas direções de configuração.

Mas, depois de dizer à sua equipe pelo rádio da equipe que o carro ficou “inguiável”, Hamilton explicou mais tarde como as coisas estavam terríveis.

“Nada do que fazemos com este carro geralmente parece funcionar”, disse ele depois de terminar em 13º na segunda sessão. “Então, estamos tentando configurações diferentes.

“Eu e George tivemos configurações muito diferentes no TL2 só para ver se uma maneira funciona e uma não. Vou esperar para saber como foi para ele, mas para mim, foi um desastre.

“É como se o carro estivesse piorando, como se estivesse ficando cada vez mais infeliz quanto mais mexemos nele. Continuaremos trabalhando nisso e é o que é, pois acho que este é o carro para o ano.

“Nós apenas temos que aguentar e trabalhar duro para construir um carro melhor para o próximo ano.”

Hamilton calculou que a Mercedes estava "bem fora" do ritmo em Montreal, pois disse que a configuração ultra rígida que a equipe estava executando o deixou não se sentindo nada confortável no local de sua primeira vitória na F1.

"Não é a Montreal que eu conheço, que estou acostumado e que experimentei em minha carreira", disse ele. “É o pior que já senti qualquer carro aqui.

“Então, espero que da noite para o dia possamos tentar fazer algumas mudanças. Mas, são apenas os fundamentos de um carro: é o que é. E vai ser uma luta.”

O companheiro de equipe Russell, que terminou em sétimo na sessão posterior, disse que a Mercedes não correspondeu às expectativas até agora.

"Nosso desempenho não estava onde queríamos", disse ele. “Estamos muito longe do ritmo em comparação com as duas equipes da frente. Mas também há alguns caras – Fernando [Alonso] e Sebastian [Vettel] – que também são muito fortes.

"Então, temos trabalho a fazer."

