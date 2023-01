Carregar reprodutor de áudio

Embora Charles Leclerc e Lando Norris estejam competindo na Fórmula 1 há relativamente pouco tempo, eles demonstraram amplamente que têm talento e nível suficientes para serem pilotos da mais alta categoria do automobilismo, razão pela qual a maioria dos especialistas e companheiros de grid consideram que estão entre os melhores.

Na temporada de 2023, que começará em algumas semanas no Bahrein, ambos podem quebrar um recorde negativo cada um. O piloto da Ferrari é um dos mais rápidos do grid, principalmente no treino classificatório.

O melhor exemplo disso são as nove poles que conquistou no ano passado, embora apenas duas delas tenham se transformado em vitórias, o que obviamente não é uma boa estatística.

O piloto monegasco conquistou um total de 18 pole position desde 2018, mas ainda não conquistou um título de F1. O recorde é de outro integrante do grid, Valtteri Bottas, que soma 20 poles e nenhum título.

É improvável que o finlandês aumente esse número este ano com a Alfa Romeo, nem tem muitas chances de se tornar campeão mundial, então, se Leclerc conseguir três poles este ano, ele liderará a lista de pilotos com mais poles sem ter um título mundial de F1, um recorde que ninguém quer possuir.

Lando Norris, por sua vez, está em uma posição um pouco diferente. Ele já tem pole position e já subiu ao pódio algumas vezes, mas ainda não sabe o que é vencer uma corrida, algo que pode acabar sendo um problema para ele em termos de perda de recordes.

O britânico soma 428 pontos desde 2019 e tem uma média de cerca de 107 por ano. O recorde de piloto com mais pontos sem vitória é atualmente detido por Nico Hulkenberg, que retorna ao grid este ano. O alemão tem 521 pontos em seu currículo, mas é claro que pode somar mais alguns nesta temporada.

Então, desse ponto de vista, será uma comparação direta. No entanto, se Norris mantiver a média dos últimos anos, tendo em conta que Hulkenberg, a princípio, não será tão competitivo com a Haas, então o piloto da McLaren poderá ter para si este registo negativo.

