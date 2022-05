Carregar reprodutor de áudio

Apesar de fazer a pole position e uma boa largada, Charles Leclerc não conseguiu manter o controle da corrida por muito tempo, sendo ultrapassado por Max Verstappen, que terminou com a vitória no GP de Miami de Fórmula 1. E para o monegasco, sua Ferrari não foi capaz de acompanhar o ritmo do RB18 devido a uma rápida deterioração de seus pneus médios.

E apesar da intervenção do safety car no fim da prova, devido à colisão entre Pierre Gasly e Lando Norris, Leclerc não teve as armas necessárias para bater de frente com o atual campeão mundial até a última volta.

"Foi uma corrida muito difícil em termos físicos", disse Leclerc antes de subir ao pódio. "Tivemos muitos problemas com os pneus médios no primeiro stint, quando fomos ultrapassados. Isso tornou nossa corrida um pouco mais difícil".

"Com os pneus duros, fomos muito mais competitivos. No final, pensei que teria a chance de ultrapassar Max. Hoje a Red Bull teve um ritmo melhor, mas eu gostei. É incrível ver tantas pessoas. Sigo dizendo isso, mas é ótimo ter tantos torcedores da Ferrari nas arquibancadas".

O duelo entre Leclerc e Verstappen seguirá no GP da Espanha. Com a terceira vitória no ano, o holandês reduziu a diferença no Mundial para 19 pontos e, por isso, o monegasco acredita que seja a hora da Ferrari avançar com o F1-75. O time italiano pretende trazer o primeiro pacote de atualizações para Barcelona.

"Temos que seguir atacando. As evoluções serão muito importantes ao longo do ano. Agora espero que possamos dar um passo adiante na próxima corrida, mas tudo está muito apertado desde o começo do ano".

