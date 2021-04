De acordo com o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, Max Verstappen foi "claramente prejudicado" por um problema no diferencial que lhe custou 0s3 por volta no GP de abertura da temporada de 2021 da Fórmula 1 no Bahrein.

Verstappen conquistou a pole para a escuderia austríaca em Sakhir e liderou os estágios iniciais da corrida, mas relatou problemas com frequência e não conseguiu ficar mais de dois segundos à frente de Lewis Hamilton.

Isso permitiu ao piloto britânico ir para os boxes mais cedo, estabelecendo as bases para o piloto da Mercedes vencer a corrida por 0s7 depois de uma disputa final.

Marko disse que o problema no diferencial custou ao holandês cerca de três décimos de segundo por volta, com o companheiro de equipe Sergio Pérez gerenciando uma questão semelhante em seu carro.

"O que foi mais sério no início da corrida foi que houve problemas na área do diferencial", disse Marko em entrevista ao Formel1.de.

“No Setor 1 perdemos drasticamente até três décimos por volta. Aliás, o mesmo aconteceu com Pérez. Além de menos aderência, as rodas traseiras estavam girando e os pneus esquentando."

“Nesta fase, não conseguimos a vantagem que precisaríamos para evitar perder posição. Recuamos de 2s5 para 1s7 segundos. Essa foi a fase decisiva da primeira ultrapassagem, em que estávamos claramente com deficiência."

"E então tivemos outro problema, tivemos que diminuir a potência do motor devido problemas de temperatura. Mas Max ainda conseguiu alcançá-lo."

O piloto da Red Bull conseguiu alcançar Hamilton nos momentos finais graças à vantagem do pneu, mas fez uma ultrapassagem fora dos limites de pista na Curva 4 e foi orientado a devolver a posição.

O heptacampeão mundial foi então capaz de manter Verstappen afastado, impedindo o holandês de fazer uma segunda ultrapassagem.

Apesar de não conquistar a vitória no Bahrein, o desempenho, no entanto, marcou o início de uma temporada mais forte da Red Bull em vários anos.

Antecipando a segunda etapa do ano em Ímola, Marko disse que a equipe de Christian Horner ainda teria que ter um desempenho perfeito para derrotar a Mercedes.

"Acho que com o pacote que temos, um motor muito competitivo, um chassi que reage bem a tudo, estaremos de volta ao nível da Mercedes", disse.

"Nós sabemos agora, você só pode ter sucesso contra a Mercedes se agir perfeitamente. Tudo tem que estar certo."

"Presumimos que será uma situação semelhante - espero que com um pódio invertido e Max no topo", concluiu.

F1: Nova ORDEM de forças? Veja análise DETALHADA sobre como Mercedes pode PERDER briga para Red Bull

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.