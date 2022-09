F1: Marko também se reuniu com Enzo Fittipaldi para 2023; entenda

Carregar reprodutor de áudio

Em meio às negociações do grupo Red Bull com o astro norte-americano da IndyCar Colton Herta para uma vaga na AlphaTauri para a Fórmula 1 2023, quem também se reuniu com o consultor de automobilismo da marca de energéticos na categoria, Helmut Marko, foi Enzo Fittipaldi.

Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O piloto brasileiro é um dos destaques da Fórmula 2 em 2022, ano em que o neto de Emerson Fittipaldi, bicampeão da F1, faz sua primeira temporada completa na categoria de acesso à elite global do esporte a motor.

Enzo, de 21 anos, corre pela equipe Charouz Racing System, que está bastante inconsistente no atual campeonato, mas tem sido um dos principais nomes da F2: ele ocupa a sétima posição da tabela de pilotos e soma 111 dos 115 pontos conquistados pelo time tcheco neste ano.

Fittipaldi já conquistou cinco pódios em 2022 e está em busca de uma vitória nesta temporada, que terá a disputa de mais duas etapas -- Monza, no próximo fim de semana, e Abu Dhabi, em novembro --, com quatro corridas restantes neste ano.

Ao Motorsport.com, Enzo já declarou que seu principal objetivo para 2023 é uma vaga em uma equipe de ponta na F2, a fim de brigar pelo título. Entretanto, com o mercado de pilotos para a F1 2023 agitado, o brasileiro sonda algumas possibilidades.

Enzo Fittipaldi Photo by: Dutch Photo Agency

Neste sentido, uma das opções está no grupo Red Bull: embora a marca austríaca já tenha o holandês Max Verstappen e o mexicano Sergio Pérez confirmados na equipe principal para o ano que vem, a AlphaTauri, 'time B' do grupo de energéticos, pode ter dois assentos vagos para 2023.

Principal piloto da escuderia italiana, Pierre Gasly já foi confirmado pelo grupo para a próxima temporada, mas o francês pode sair da estrutura austríaca para assumir a vaga deixada por Fernando Alonso na Alpine -- o espanhol correrá pela Aston Martin em 2023.

Com isso, o carro de Gasly pode se juntar ao do japonês Yuki Tsunoda como uma das possibilidades para pilotos que pleiteiam um assento na AlphaTauri, que também poderia contratar novos competidores para as vagas de reserva e/ou desenvolvimento.

Tendo isso em vista, Marko já se reuniu com Fittipaldi, em encontro que também contou com a presença do irmão de Enzo, Pietro, reserva da Haas -- o neto mais mais velho de Emerson, aliás, também tenta uma vaga no grid da F1, buscando financiamento para pleitear uma vaga na própria Haas, que já tem o dinamarquês Kevin Magnussen confirmado para 2023, mas pode dispensar Mick Schumacher, após o alemão romper laços com a Ferrari, fornecedora de motores do time dos EUA.

Pietro Fittipaldi e Enzo Fittipaldi Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

De todo modo, uma ida de Enzo para a AlphaTauri como titular dependeria de vários pré-requisitos, mas tal cenário não impede uma contratação do jovem como reserva do time de Faenza -- inclusive com Enzo seguindo na F2 em 2023 -- ou até uma entrada do brasileiro na Academia da Red Bull.

Além de Fittipaldi, quem também negocia com a AlphaTauri para 2023 é outro brasileiro: Felipe Drugovich. Líder da F2, o piloto da equipe MP Motorsport pode ser campeão da categoria já na Itália e tenta uma vaga de titular na F1, além de negociar com a Aston Martin um posto como reserva.

