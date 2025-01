O início da temporada de 2024 parecia que remontaria o que assistimos ao longo de 2023 na Fórmula 1: uma sequência de vitórias completamente dominantes de Max Verstappen. No entanto, o que acabou acontecendo foi diferente do esperado, apesar do holandês ter conquistado o quarto campeonato.

Verstappen venceu sete das 10 primeiras corridas e parecia estar no caminho certo para o quarto título, mas no final não foi tão fácil assim. Das 14 corridas que se seguiram, o holandês de 27 anos venceu apenas duas, enquanto observava Ferrari, McLaren e Mercedes competirem cada vez mais pelas vitórias.

A disputa contra Lando Norris nunca se concretizou, mas havia mais disputas do que era esperado. Nesse aspecto, para Christian Horner, há um ponto específico que foi ainda mais impressionante na conquista do tetracampeonato.

"Os desafios eram completamente diferentes", explicou ele ao PlanetF1. "Começamos a temporada com um carro muito dominante, mas ele realmente teve que arregaçar as mangas e lutar muito por cada vitória - e nos dias em que não conseguiu vencer, por cada ponto".

"Mesmo em sua corrida em casa, ele conquistou pontos ao terminar em segundo lugar. Ele conduziu uma temporada muito madura e cooperou totalmente com seus engenheiros e com a equipe nos bastidores".

Devido à turbulência dentro da equipe e ao declínio do desempenho, houve vários rumores de que Verstappen poderia se transferir para outro time. Além disso, houve "conversas construtivas" com a Mercedes, mas, por enquanto, Verstappen permanece na Red Bull porque se sente feliz lá.

No entanto, Horner também sabe que Verstappen é muito procurado no paddock da F1 e que sua equipe deve fazer todo o possível para mantê-lo feliz.

"Max sempre foi muito claro em relação à equipe", disse Horner recentemente em conversa com o Motorsport.com. "Seu compromisso tem sido inabalavelmente forte. Ele gosta, e as pessoas em quem ele confia e com quem gosta de trabalhar são uma grande parte dessa equipe".

"É claro que, devido ao seu talento, ele está na lista de desejos de Natal de todos os proprietários de equipes. Isso é inevitável. Mas, enquanto pudermos oferecer a ele um carro competitivo e um ambiente em que ele goste de estar, não espero que ele deseje ir para outro lugar".

