F1 - Alonso: Ferrari "deveria ter vencido" em Singapura

Fernando Alonso acha que a Ferrari deveria ter vencido o GP de Singapura da Fórmula 1, após terminar logo atrás de Carlos Sainz. O piloto da Aston Martin conquistou quatro pontos com o oitavo lugar em Marina Bay, depois de ultrapassar Nico Hulkenberg, da Haas, na janela dos pit stops, com quem Alonso estava em um comboio, assim como Charles Leclerc - que acabou terminando em quinto.

Depois de pontuar pela quarta vez em cinco corridas, Alonso sugeriu que havia superado o ritmo real do AMR24 durante todo o fim de semana. Perguntado se ele havia extraído o máximo, o bicampeão, que foi o primeiro a terminar entre os corredores que tomaram uma volta de diferença, respondeu: "Sim, com certeza".

"Atrás das quatro principais equipes, logo à frente de Checo [Pérez], então normalmente são o nono e o décimo lugares que estão disponíveis. Terminar em oitavo é um pouco melhor do que nossos melhores sonhos".

"Bons pontos, mas ainda uma volta atrás e sem um ritmo muito bom, com um carro difícil de dirigir durante todo o fim de semana. Então, sim, tivemos sorte de conseguir pontos, mas era possível ser P15 e ter a mesma sensação".

"Acho que deveríamos estar em 15º e 16º. Estamos em oitavo, dois segundos atrás de uma Ferrari. Portanto, não sei se posso fazer mais".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

A dupla da Ferrari começou fora de posição esperada, depois de passar por um pesadelo na classificação, com Sainz batendo no início de sua primeira volta no Q3 e Leclerc tendo seu melhor esforço excluído por exceder os limites da pista.

Isso tirou Leclerc e Sainz da luta pela vitória, depois de terem mostrado ritmo competitivo nas sessões de treinos, embora duas das três tenham sido realizadas em condições pouco representativas.

Mas ambos os pilotos tiveram seu progresso prejudicado por pilotos mais lentos durante a corrida e foram forçados a usar opções estratégicas para avançar entre os 10 primeiros. No entanto, Alonso acredita que a Scuderia teria saído vitoriosa se estivesse em sua posição.

"As Ferraris estavam, quero dizer, elas deveriam ter vencido a corrida, provavelmente. Eles foram o carro mais rápido neste fim de semana", conclui.

