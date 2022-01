A atual octacampeã consecutiva de construtores, Mercedes, divulgou nesta terça-feira (18) a data de lançamento do W13, carro da temporada 2022 da Fórmula 1. O modelo, primeiro feito sob o novo regulamento da categoria, será revelado em exatamente um mês, no dia 18 de fevereiro.

O lançamento será um dia após a rival Ferrari, pouco antes do início da primeira semana de pré-temporada, marcada de 23 a 25 de fevereiro no circuito de Barcelona.

O evento da Mercedes será transmitido online e acontecerá no circuito de Silverstone, antes de um teste shakedown mais tarde no mesmo dia, que também deve funcionar como dia de filmagem.

Além do carro ser construído com as regras de 2022, é esperado também que o W13 marque o retorno da Mercedes à pintura prata, que virou sinônimo da marca no esporte. Enquanto a montadora alemã deve ser uma das últimas a fazer o lançamento, ela foi a primeira a ligar o novo motor, divulgando um vídeo nas redes sociais antes do Natal.

A equipe espera que o novo carro permita continuar a forte forma exibida ao longo da era híbrida da F1. A Mercedes venceu todos os títulos de construtores desde 2014, e perdeu apenas um entre os pilotos: para Max Verstappen e a Red Bull no ano passado, em meio ao polêmico GP de Abu Dhabi.

A equipe terá uma dupla britânica neste ano, com o heptacampeão Lewis Hamilton e George Russell, com Valtteri Bottas passando para a Alfa Romeo após cinco anos com a Mercedes. Mas a repercussão negativa sobre a FIA e o modo como Abu Dhabi foi lidado abriu a porta para dúvidas sobre a continuidade de Hamilton no esporte.

Desde a entrevista pós-corrida em Abu Dhabi, Hamilton não fez nenhuma declaração, estando ausente na coletiva dos três primeiros do GP e na Cerimônia de Premiação da FIA. Nas últimas semanas, tanto o chefe da Mercedes, Toto Wolff, quanto o novo presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, falaram sobre como Hamilton estava desiludido após os acontecimentos.

Mas com a FIA jurando fazer mudanças no regulamento como forma de impedir uma repetição de Abu Dhabi, é esperado que Hamilton retorne em busca do inédito octacampeonato de pilotos.

A Mercedes é a quarta equipe a confirmar a data de lançamento, após Aston Martin, McLaren e Ferrari. Veja o calendário até aqui:

Equipe Data Aston Martin 10 de fevereiro McLaren 11 de fevereiro Ferrari 17 de fevereiro Mercedes 18 de fevereiro

