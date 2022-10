Carregar reprodutor de áudio

Depois de várias semanas, a Ferrari testará um assoalho modificado em Suzuka: a equipe está esperançosa de que essa solução proporcione uma boa performance no GP do Japão da Fórmula 1, uma pista que no papel é mais adequada às características do Red Bull RB18.

A nova solução pode ser facilmente reconhecida externamente em um aspecto: o suporte de reforço agora é mais curto, porque o ponto de ancoragem no assoalho mudou. Não está mais no final, mas foi movido para a rampa do extrator.

Os técnicos da Scuderia trabalharam na flexibilidade dos materiais e, observando a disposição dos arranjos, pode-se constatar que, com o mesmo desenho, podem ser encontrados valores diferentes de rigidez do assoalho.

Obviamente esta é a primeira imagem pública da novidade testada por Carlos Sainz em Fiorano durante uma promoção publicitária de apenas 15 km realizado antes de Singapura, então certamente existem outras intervenções no assoalho do carro vermelho.

Ferrari F1-75, dettaglio del nuovo tirante più corto sul fondo Photo by: Giorgio Piola Ferrari F1-75, dettaglio del vecchio fondo usato fino a Singapore Photo by: Giorgio Piola

A atualização já estava disponível no último fim de semana em Marina Bay, mas os técnicos da Ferrari pensaram que as características da pista de rua não teriam dado uma grande vantagem, então preferiram que a estreia na pista ocorresse em uma pista de circuito.

Por isso será testada amanhã nos treinos livres do GP do Japão. Somente após a resposta da pista será decidido se a solução será usada na corrida ou não: as respostas na pista de casa foram positivas, por isso é razoável acreditam que o assoalho revisado poderia ser útil no Japão.

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music