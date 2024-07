Lando Norris não vê razão para que a McLaren o torne o piloto número um da equipe para aumentar suas chances de bater Max Verstappen no Mundial de Pilotos da Fórmula 1 em 2024.

O britânico está atualmente em segundo lugar na classificação, 76 pontos atrás de seu rival da Red Bull, com a McLaren amplamente considerada como tendo o carro mais rápido e consistente da F1 no momento.

Mas a controvérsia sobre as ordens de equipe no GP da Hungria, desencadeada pela demora de Norris em devolver a liderança da corrida ao companheiro Oscar Piastri, levou alguns a sugerir que a McLaren deveria estar apoiando Norris.

Isso porque, como Verstappen ainda tem uma grande vantagem na tabela de pontos, Norris precisa de todos os pontos que puder - e não deve correr o risco de ter a chance de conquistar o título comprometida pelo fato de Piastri terminar à sua frente em uma corrida.

Mas essa é uma situação da qual Norris discorda, pois acha que a melhor abordagem é a que a McLaren adota no momento: permitir que os pilotos corram em igualdade de condições.

"Ainda preciso fazer por merecer, ainda preciso ir para a pista e pilotar mais rápido do que todo mundo", disse ele. "Acho que isso não muda nada. Não sei por que, agora, de repente, você tem uma preferência em relação a alguém? Nunca tivemos isso na equipe";

Oscar Piastri e Lando Norris Foto de: Glenn Dunbar

Mas apesar da realidade crescente de uma chance de brigar pelo título para Norris tornar o debate sobre ordens de equipe mais relevante, ele acha que é muito cedo para mudar a abordagem da equipe.

"Por que agora, de repente, eu tenho uma chance?", disse ele. "Tive uma chance durante toda a temporada e estamos apenas na metade dela. Temos um longo caminho a percorrer. Então, talvez um pouco mais adiante [a abordagem possa mudar], mas esse momento é para ser decidido".

Norris também acha que seria errado relacionar o que aconteceu na Hungria com a situação do Mundial, porque os eventos no Hungaroring foram puramente para proteger as posições na corrida.

"Eu não deveria ter liderado a corrida e as pessoas nunca deveriam ter tido a percepção de que a equipe não é tendenciosa em relação a mim", disse ele. "Se Oscar estava liderando a corrida inteira, não há absolutamente nenhuma razão para que eles lhe peçam para me deixar passar de repente, se você estiver pensando nisso do ponto de vista do campeonato".

Piastri apoiou a opinião de Norris de que é muito cedo para considerar qualquer ideia de ordens de equipe, embora ele tenha aceitado que, em algum momento, a McLaren poderia estar em uma situação em que faria sentido dar apoio a um piloto.

"Ainda estamos no início da temporada e estou muito atrás na classificação de pilotos, mas também não estou fora dela [a briga pelo título]", disse ele. "Não são necessárias tantas corridas para estar na mesma posição em que Lando está. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar".

"Se eles precisarem que eu jogue pela equipe e tente ajudar Lando, é claro que farei isso. Mas acho que o mais importante é tentar marcar o maior número de pontos entre todas as equipes e vencer o campeonato de construtores. Acho que essa é definitivamente a maior oportunidade que temos e veremos se isso também acontecerá".

