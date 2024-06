F1: Ricciardo é um "piloto de mídia social", declara Herbert

Durante o fim de semana do GP do Canadá de Fórmula 1, Jacques Villeneuve não poupou Daniel Ricciardo, que tem apresentado um desempenho abaixo do esperado até agora neste ano, e agora Johnny Herbert, vencedor das 24 Horas de Le Mans e vencedor de três GPs na F1, se juntou ao 'ataque'.

Villeneuve esteve no Canadá como comentarista da Sky Sports e, durante sua 'passagem', falou bastante sobre o australiano - o que acabou se transformando em uma troca de 'farpas' de ambas as partes.

Mais recentemente, Herbert entrou na briga e disse que, em princípio, concordava com os comentários de Villeneuve: "Jacques Villeneuve está certo, Daniel Ricciardo é um piloto de mídia social. Eu vi o que Jacques disse e como ele disse. Ele está certo. Algumas pessoas às vezes não gostam da verdade, mas Jacques acertou em cheio", disse Herbert a Lord Ping.

"Daniel não pode mais fazer isso, então é hora de ele pendurar o capacete. É assim que eu vejo as coisas. Muitas pessoas podem não gostar disso, mas é a verdade. O desempenho tem que estar lá, mas assim que não estiver, surgem os pontos de interrogação. Acho que ele ainda acredita nisso. Quando alguém é tão negativo quanto Jacques, Daniel pode dizer: "Sim, claro. Não sei do que você está falando". Acho que ele ainda acredita que pode fazer isso".

Herbert também diz que o maior problema com Ricciardo é que seus desempenhos e forma anteriores desapareceram: "Não vejo o antigo Daniel. Para mim, isso começou quando ele foi para a McLaren ao lado de Lando. Lando era mais rápido do que ele."

"Ele teve seus momentos, como em Monza, mas eles não são suficientes. Você precisa ter esse desempenho o tempo todo. É isso que Lando, Oscar, Max, Charles e Carlos estão fazendo. Os bons pilotos sempre conseguem fazer isso. Daniel costumava ser capaz disso. Não há dúvida de que ele é um bom piloto e já provou isso muitas vezes no passado. Eles o chamavam de Sr. Ultrapassagem. Ele tinha manobras fantásticas."

"Mas desde que ele foi para a McLaren, isso desapareceu. E não vai voltar de repente. Não é assim que funciona, ele não tem o desempenho. Estamos falando mais de Yuki, que é um dos melhores pilotos da temporada. É por isso que seu contrato foi prorrogado para a próxima temporada. Ele sempre foi forte na qualificação e está ficando mais forte nas corridas."

"Como piloto, acho que chega um certo ponto em sua carreira em que você precisa dar um passo atrás e se perguntar: 'Eu ainda tenho o que é preciso para ser competitivo'?" E Herbert diz que está ficando cada vez mais claro que Ricciardo não tem mais o que fazer e isso fica evidente em seu retorno à RB.

"Não vejo isso nele há anos. Ele continua dizendo que acredita nisso. De vez em quando aparece um bom resultado, como no ano passado no México, que achamos que lhe daria a energia positiva para continuar, mas não aconteceu. Ele teve uma boa corrida este ano e depois nada. Daniel não conseguiu controlar a situação. As expectativas são sempre altas nesse esporte e ele não conseguiu corresponder a elas."

"Sei, por experiência própria, que existem outras formas de automobilismo. A F1 não é o centro do mundo. Há a Fórmula Indy, Le Mans, carros de turismo", concluiu.

