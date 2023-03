Carregar reprodutor de áudio

Enquanto os rivais tentam chegar ao fundo do que a Red Bull fez para produzir um carro tão dominante como o RB19 nesta temporada 2023 da Fórmula 1, por parte da equipe houve um foco maior nos ganhos provenientes de uma plataforma tão estável.

Enquanto o carro está produzindo bons níveis de downforce com eficiência brilhante, e um poderoso DRS, um aspecto que não deve ser esquecido é a maneira como o carro mantém sua direção nas curvas.

Há uma crença cada vez maior de que é devido a aspectos mecânicos inteligentes do carro e seus sistemas de suspensão que o RB19 pode correr mais perto do chão do que outros para obter o máximo de downforce, sem correr o risco de torcer, danificar a prancha ou enfrentar dificuldades ao fazer curvas.

Além dos ganhos de desempenho advindos dessa característica, a consistência ao longo da volta também ajuda a aumentar a confiança do piloto em como o carro vai se comportar nas frenagens, nas curvas e nas acelerações – permitindo assim que Max Verstappen e Sergio Pérez forcem mais.

Paul Monaghan, engenheiro chefe da Red Bull, diz que existem vários aspectos além da aerodinâmica que se uniram para tornar o RB19 tão forte. Questionado pelo Motorsport.com sobre a importância da plataforma consistente para o pacote como um todo, Monaghan disse: “É um fator contribuinte e você deve pesar todos esses aspectos. É um jogador significativo no desempenho do carro, mas tem que se fundir com os outros. Por mais que seu mapa aerodinâmico esteja se desenvolvendo, você deve ser capaz de operar assim na pista."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Da mesma forma, você precisa de um motor que seja bem acomodado e possa operá-lo da melhor maneira possível. Precisamos dar ao piloto uma plataforma que ele possa controlar. Então, é uma fusão complexa de muitos itens. Eu não diria que é o único aspecto, mas certamente é extremamente influente e você o avalia de acordo. Todos esses aspectos vão juntos para colocá-lo mais perto da parte da frente do grid e é por isso que somos muito privilegiados onde estamos.”

Desde que os carros de efeito solo da F1 entraram em ação no ano passado, as equipes têm enfrentado um compromisso em descobrir o quão baixo e rígido eles ousam correr antes de começarem a sofrer com o porposing. A Mercedes pagou o preço em 2022, quando seu carro produziu seu pico de downforce muito perto do solo e encontrou muitos saltos quando tentou operar naquela janela.

Este ano, a equipe foi longe demais e descobriu que está comprometida por rodar com o carro muito alto e não produzir downforce suficiente. O diretor de desempenho da Aston Martin, Tom McCullough, concordou que uma condução sólida era essencial para entregar tempo de volta com essas regras atuais.

“Acho que é muito importante ter uma plataforma aerodinâmica estável, referência de propósito, com esses carros de efeito solo”, disse ele. “Isso torna nosso trabalho na pista muito mais fácil quando sabemos o que vamos conseguir com um carro e sabemos que não temos que fazer concessões."

“No ano passado, estávamos fazendo muitas coisas que realmente comprometeram o carro em certas condições apenas para ajudar nos problemas de saltos. Isso envolvia amortecimento, todas as taxas de mola e todos esses tipos de coisas. Agora, felizmente, é muito menos e se foi.”

Aston Martin performance director Tom McCullough suggests the AMR23 operates on a solid base Photo by: Glenn Dunbar

Regras de suspensão mais simples

O foco nas ideias inteligentes que a Red Bull implementou para sua suspensão é intrigante porque é uma área onde se acreditava que havia um campo de jogo nivelado. Como parte da revisão das regras para 2022, os sistemas de suspensão foram simplificados para que as equipes tivessem menos ferramentas à disposição para configurar as coisas da maneira que desejam. McCullough disse que isso tornava mais difícil fazer o carro rodar na janela certa.

“O mapa aerodinâmico sempre vai querer que você posicione o carro de certas maneiras e sempre há compromissos. O carro do ano passado foi bastante desafiador nesse aspecto, este ano é um pouco mais fácil. Mas ainda acho que os modelos da geração anterior eram mais fáceis dessa perspectiva, com todos os sistemas que tínhamos e os regulamentos. Agora é tudo muito mais simples e passivo, então não é tão fácil de otimizar globalmente.”

O chefe de desempenho de veículos da Williams, Dave Robson, disse que os novos limites do que as equipes podem fazer com a suspensão afetaram até mesmo os conceitos aerodinâmicos.

“Os regulamentos, particularmente sobre o que você pode fazer com a suspensão, são muito mais rígidos do que costumavam ser”, disse ele. “Isso não é apenas quando tínhamos carros de efeito solo, mas também em comparação com cinco ou 10 anos atrás. Podemos fazer muito menos truques com o layout da suspensão, e isso torna o ajuste de algumas das características aerodinâmicas indesejáveis um pouco mais desafiador."

“Você tem que descobrir em que ponto você realmente diz: 'bem, as regras não me permitem neutralizar a sensibilidade, portanto, preciso projetar isso'. Isso significa voltar ao conceito aerodinâmico e dizer: 'Vamos abrir mão de um pouco de downforce para obter as características que queremos.'”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ganhos de inverno da Red Bull

Enquanto os rivais da Red Bull ainda buscam respostas sobre como a equipe criou um carro tão à frente dos outros, a própria equipe minimizou as sugestões de que fez algo dramático em comparação com o ano passado. Questionado se o time sentiu que teve um grande ganho durante o inverno, Monaghan disse: “Não parece que demos um grande passo."

“Havia uma preocupação genuína, ao se aproximar de qualquer primeiro teste ou primeira corrida, se éramos tão competitivos quanto queríamos. Acho que foi demonstrado que a profundidade do talento em Milton Keynes nos ajudou a chegar na situação em que estamos e temos muita sorte."

“Obviamente agora temos de nos agarrar a isso porque outros vão tentar nos pegar e há espaço para eles nos ultrapassarem. Então, é realmente um caso de não descansar sobre os louros e não se tornar complacente. Vimos [na Arábia Saudita] o que acontece se cometemos um pequeno erro e pode resultar em menos pontos do que esperávamos. Então, está longe de terminar. Isso é tudo, menos um negócio fechado.”

