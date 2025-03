F1: Por que Leclerc continuou com a asa quebrada no GP da China?

Charles Leclerc explicou que a decisão de continuar com a asa dianteira quebrada durante todo o GP da China após o contato com Lewis Hamilton foi para preservar a posição na pista. Isso porque uma parada para fazer a substituição da peça faria com que ele fosse para o fundo do grid e precisasse escalar todos os outros carros de Fórmula 1.

No entanto, no fim, essa decisão acabou sendo 'jogada no lixo', uma vez que os dois carros da Ferrari foram desclassificados por estarem abaixo do peso limite.

As duas Ferraris tiveram um leve contato na Curva 3, na primeira volta, quando Hamilton tentou assumir a linha do ápice e bateu em Leclerc, o que arrancou a placa de extremidade de sua asa dianteira.

O engenheiro de corrida Bryan Bozzi disse a Leclerc que ele estava com cerca de "20 a 30 pontos de downforce" em atraso como resultado do choque, com o qual o monegasco achava que poderia lidar. Em uma estimativa, isso levaria a uma perda de tempo de cerca de 0,2 a 0,3s por volta.

O ritmo de Leclerc parecia desafiar a asa quebrada, e ele optou por continuar a corrida em vez de prolongar a parada nos boxes.

Seu ritmo maior do que o de Hamilton fez com que a Ferrari trocasse seus dois pilotos e deixasse Leclerc correr à frente para perseguir George Russell pela terceira posição, e ele chegou ao alcance do DRS antes que um travamento na Curva 14 pusesse fim ao seu ataque.

O dano na asa dianteira provou ser um 'espinho' no lado de Leclerc, já que seus pneus dianteiros de composto duro começaram a se degradar mais fortemente no final - o que acabou lhe custando a batalha pelo quarto lugar com Max Verstappen.

"É claro que estamos falando de uma grande perda [de downforce] no meu carro, então, com certeza, havia potencial para fazer muito melhor", disse Leclerc à Sky sobre a decisão de não substituir a asa dianteira.

"Não queríamos gastar os oito segundos na parada de box para trocar a asa dianteira, porque então eu precisaria ultrapassar carros e estávamos muito fracos na curva 12".

"Isso estava nos deixando muito vulneráveis com os carros atrás e era muito, muito difícil fazer qualquer ultrapassagem, porque na subida para a curva 14 estávamos muito longe".

"Eu não queria correr esse risco, só queria manter a posição na pista e tentar maximizar o resultado".

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Honestamente, acho que não foi tão rápido assim", acrescentou Leclerc mais tarde. "Quero dizer, a sensação foi muito ruim. Acho que, no geral, fomos rápidos, vimos isso ontem com Lewis, e também vimos isso no final do sprint, quando eu estava muito forte".

"No geral, acho que tínhamos um carro de corrida muito bom e hoje eu dei um passo com o carro e acho que isso o tornou muito melhor para hoje".

Leclerc se recusou a culpar Hamilton pelo choque, chamando-o de "incidente de corrida" e admitiu que nenhum dos pilotos esperava encontrar o outro na curva.

O chefe da equipe, Fred Vasseur, explicou que, embora impressionado com o ritmo de Leclerc com a asa dianteira quebrada, o impacto da decisão de não trocar a asa estava aumentando.

"Os pontos positivos são a pole de Lewis, a vitória de Lewis [no sprint] e eu diria que o ritmo de Charles durante a corrida com a asa dianteira danificada", disse Vasseur. "Com a perda de downforce que tivemos, o ritmo foi incrível".

"E esse é o ponto positivo do fim de semana, mas ele teve um pouco de dificuldade na pista no final com os pneus porque, com a perda da asa dianteira, era muito mais difícil de gerenciar".

"Mas, no final, terminamos 20 segundos atrás da McLaren com esses danos. Acho que é um resultado muito bom e muito forte".

