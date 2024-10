Max Verstappen lamentou a sexta-feira "inútil" de treinos no GP do México de Fórmula 1, após sofrer uma série de problemas com a unidade de potência que acabaram prejudicando a performance nas práticas ao longo do dia.

Verstappen percebeu e relatou que havia algo errado com o motor no fim do TL1, o que fez com que ele perdesse os últimos cinco minutos da sessão. O problema persistiu durante o segundo treino, que foi dedicado ao teste dos pneus protótipos da Pirelli para 2025. O holandês apontou que havia um "ruído estranho" saindo do seu motor - o que mais tarde ele descreveu como "muito perturbador".

Isso fez com que a equipe pedisse para que ele retornasse aos boxes, decretando o fim da sessão, após apenas quatro voltas. Contudo, independentemente dos problemas, o tricampeão mundial alegou que não precisaria cumprir uma penalidade no grid por trocar qualquer componente da unidade de potência, simplesmente considerando a sexta-feira como um "dia para esquecer".

"Do lado do motor, estamos verificando, não sei exatamente o que é", disse Verstappen após a sessão. "Mas sim, do meu lado [foi] um dia praticamente inútil. Dei umas quatro ou cinco voltas e não há muito o que dizer sobre isso. Vai ficar tudo bem [sem uma penalidade]."

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, disse à emissora austríaca ORF que esse era um problema recorrente que a equipe acreditava ter sido corrigido anteriormente. Ele concordou com Max, alegando que não era provável que fossem necessários novos componentes de motor e destacou que as condições do TL2 diminuiu o impacto em seu plano de corrida para aquela sessão.

"É o mesmo problema e estamos tentando descobrir por que ele voltou, mesmo tendo sido consertado. Não é um problema sério, apenas precisa ser resolvido. Há um vazamento em algum lugar", disse Marko.

"Fizemos apenas duas voltas cronometradas com Max [no TL1], e mesmo essas duas voltas cronometradas não foram com potência total. Felizmente, esta segunda sessão de treinos foi com pneus de testes e não nos foi permitido mudar nada, então os danos são limitados." Max Verstappen encerrou o segundo treino livre em 19º lugar, sem tempo marcado.

