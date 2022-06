Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo insiste que não há dúvidas sobre seu futuro na Fórmula 1 na McLaren em 2023, apesar de algumas observações do CEO Zak Brown esta semana.

Brown causou alvoroço quando disse à Sky Sports que, devido às dificuldades contínuas de Ricciardo em ficar totalmente no topo das características do carro da McLaren, sua parceria não correspondeu às expectativas.

"Obviamente, gostaríamos de ver Daniel muito mais perto de Lando [Norris] e ter uma boa batalha dentro da equipe", disse ele. "Daniel ainda não está confortável com o carro, estamos tentando tudo o que podemos. Mais uma vez, foi um fim de semana decepcionante.

“Tirando a vitória em Monza e algumas corridas, geralmente não atendeu às expectativas, tanto quanto esperávamos.”

As observações de Brown foram interpretadas por alguns como sugerindo que o futuro de Ricciardo na equipe poderia estar ameaçado se ele não começasse a obter alguns ganhos rápidos.

Mas perguntado antes do GP de Mônaco sobre os comentários de Brown, Ricciardo disse que aceitou totalmente as críticas – e estava tão focado quanto a equipe em mudar as coisas.

"Não é falso, é bem verdade", disse ele. "Em primeiro lugar comentários, eu não os levo para o lado pessoal. Minha pele é bronzeada, bonita e também grossa. Ninguém vai ser mais duro comigo do que eu.

"Eu não quero correr em 10º ou 12º. Mas estamos trabalhando juntos para isso. A equipe quer, eu quero, e estamos apenas trabalhando nisso."

Ricciardo assinou um contrato de três anos com a equipe que o mantém lá até o final de 2023, mas causou intriga após o GP da Espanha quando sugeriu que as conversas sobre seu futuro começariam no verão.

Questionado pelo Motorsport.com para esclarecer seu acordo, Ricciardo insistiu que suas observações foram desencadeadas pela confusão sobre o ano.

"Sim, está claro", disse ele. "Eu tenho um contrato até o final de 2023. A Covid-19 me bagunçou, então fiquei confuso com os anos."

Ricciardo teve uma corrida decepcionante no GP da Espanha ao perder os pontos, mas revelou que a McLaren descobriu alguns problemas em seu carro após a corrida que contribuíram para suas dificuldades.

"Basicamente encontramos um problema no carro", disse Ricciardo. "Está corrigido e neste fim de semana estamos todos resolvidos. É como um novo começo, digamos."

Mas enquanto sua McLaren deve ser melhor, Ricciardo está aberto que ainda precisa ficar mais confortável com o carro para poder extrair melhor desempenho.

"Ainda há mais coisas que eu gostaria de tirar disso, que às vezes posso ver e às vezes é menos claro", disse ele.

"Acho que também tivemos algumas coisas que não aconteceram, digamos, e interrompemos algumas das sessões.

“É uma combinação de algumas coisas, mas acho que, mesmo deixando isso de lado, ainda é um pouco complicado para mim sempre estar 100% com o carro e sentir que posso fazer essas voltas espetaculares.

"Houve algumas corridas em que foi bom, mas ainda honestamente ainda estou trabalhando nisso. Eu adoraria dizer que serei meio segundo mais rápido e incrível a cada corrida a partir de agora, e eu estou trabalhando para conseguir isso. Mas sim, ainda é um pouco do processo."

