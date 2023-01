Carregar reprodutor de áudio

Como sabemos, a temporada de 2022 da Fórmula 1 foi difícil para a Mercedes, que cometeu um erro fundamental no design do W13 e lutou para entender todas as suas sutilezas. Como consequência indireta da revolução técnica, o carro sofreu de uma doença crônica que levou meses para ser erradicada e os pilotos encontravam grandes dificuldades para tirar o melhor proveito dele.

Para Lewis Hamilton foi um difícil retorno à terra depois de oito temporadas ao volante do melhor ou um dos dois melhores carros do campeonato. George Russell, por sua vez, veio para Brackley vindo da humilde equipe Williams e Andrew Shovlin disse que os três anos que passou no Grove foram benéficos para ajudá-lo a se ajustar à nova situação.

“Os caminhos que Lewis e George seguiram até aquele ponto eram muito diferentes”, disse o diretor de engenharia da Mercedes ao Motorsport.com. “Acho que Lewis de repente teve um período de adaptação a um carro que ele sabia que, se entregasse o desempenho de que era capaz, poderia lutar pela vitória em qualquer fim de semana."

"George vinha da Williams e sua experiência provavelmente o colocou em uma boa posição para enfrentar o carro que tínhamos no início do ano. George provavelmente esperava que essa experiência fosse um pouco diferente do que ele estava acostumado, mas ele adaptou-se muito bem ao desafio e para ser honesto, no início do ano foi provavelmente mais fácil para George se ajustar do que para Lewis."

Diante desse cenário, a Mercedes nem sempre colocou os ovos na mesma cesta quando se tratava de afinação e Lewis Hamilton experimentou radicalmente. O heptacampeão mundial marcou apenas 77 pontos nos primeiros nove GPs, em comparação com os 111 de George Russell.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

"O bom foi ver que trabalharam quase desde o início para melhorar a situação da equipe", continuou Shovlin. "A maneira como eles trabalharam juntos, a maneira como dividiram a carga de trabalho de bom grado. A prioridade era melhorar o carro, não discutir sobre quem terminaria em quinto e quem terminaria em sexto."

“É bom que os pilotos e a equipe tenham essa maturidade, porque no final das contas, para voltar para onde você quer estar, você precisa que todo o grupo de engenharia trabalhe junto assim como os pilotos."

F1: WIILIAMS será a ‘MERCEDES B’? Como NOVO CHEFE pode tirar equipe do BURACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music