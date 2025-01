F1 - Hadjar: "Quero superar meu companheiro de equipe"

O jovem estreante da RB, Isack Hadjar, ainda não consegue acreditar que, dentro de algumas semanas, estará se juntando a campeões da Fórmula 1, nos testes de pré-temporada, mas está focado em superar o futuro companheiro de equipe, Yuki Tsunoda.

Vice-campeão da Fórmula 2 em 2024, o piloto francês de 20 anos foi capaz de estabelecer um ritmo melhor do que o mais experiente Tsunoda nos testes de pós-temporada, o que lhe valeu a passagem para a F1.

Com a demissão de Sergio Pérez pela Red Bull e sua substituição por Liam Lawson, o jovem foi escolhido para assumir o assento da Racing Bulls. Hadjar ainda não se deu conta de que seu sonho se tornou realidade.

"Só vou me dar conta da gravidade da situação no Bahrein, durante os testes de pré-temporada", disse Hadjar em resposta a uma pergunta do Canal+, perguntando se ele já havia se conformado com o fato de ter se tornado um piloto de F1. "Estarei dividindo a pista com Lewis [Hamilton], [Fernando] Alonso, Max [Verstappen]"

No entanto, o francês garante que só estará animado até o momento que colocar o capacete:

"Eu me conheço. Assim que entro no carro, quero superar meu companheiro de equipe", disse o piloto da RB com firmeza. "As primeiras corridas serão difíceis, mas tenho que me certificar de que não vou desanimar".

