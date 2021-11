Max Verstappen afirma que não sentiu "choque ou surpresa" ao saber que receberia uma penalização no grid de largada para o GP do Catar de Fórmula 1, acreditando já no sábado antes da corrida que isso aconteceria.

O líder do Mundial foi o segundo na classificação em Losail, perdendo a luta pela pole contra Lewis Hamilton por mais de quatro décimos de diferença. Mas pouco depois ele foi convocado pelos comissários por fazer sua volta mais rápida ao cruzar em uma zona de bandeira amarela dupla no Q3, o que levou a um domingo de tensão.

Verstappen compareceu perante os comissários horas antes da corrida, e a Red Bull tentou impedir a penalização, que veio de qualquer jeito: cinco posições no grid, fazendo-o cair para sétimo. Ele conseguiu se recuperar para terminar em segundo com a volta mais rápida, perdendo apenas seis pontos para Hamilton na luta pelo título.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a penalização após a corrida, Verstappen revelou que já esperava isso desde o sábado a noite.

"A minha sensação, eu já sabia que receberia essa punição desde ontem a noite, então estava preparado. Quando vi o resultado, não fiquei chocado ou surpreso. Então você foca, tem que passar alguns carros a mais do que o normal mas, pelo menos funcionou bem para nós desde o começo".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, arrives on the podium Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen conseguiu passar Valtteri Bottas, Carlos Sainz e Lando Norris na primeira volta, e quase passou Fernando Alonso antes de tirar o pé. Na quinta volta, já era o segundo colocado, 4s atrás de Hamilton, mas não tinha o ritmo para reduzir a diferença. No final, ficou 25s atrás do rival por conta de um pit stop para garantir o ponto da volta mais rápida.

Com isso, Verstappen mantém a liderança do Mundial com oito pontos de vantagem para Hamilton com 52 ainda em jogo nas duas provas finais.

"Não tínhamos o ritmo para bater de frente. Eu apenas tentei seguir e, no final, foi tudo bem. Tive a volta mais rápida, o que me deixa feliz. No final, é um ponto a mais. Tudo conta no momento. Diria que esse não foi o melhor final de semana para nós, mas ainda restam duas provas e muito pode acontecer".

